Новости Ида-Вирумаа
14.03.2023, 11:45

Монументу в парке у д/к Герасимова в Нарве больше ничего не угрожает, он остается на своем месте

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Государственная комиссия: решение по этому памятнику принимает управа
Памятник у д/к им. Герасимова в Нарве
Памятник у д/к им. Герасимова в Нарве
ФОТО: Facebook

Алексей Евграфов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что судьбу монумента, посвященного жителям принаровских деревень, погибшим в период с 1941 по 1945 годы у бывшего д/к имени Герасимова, государственная комиссия передал в руки местному самоуправлению. По словам Евграфова, мэр Нарвы Катри Райк заверила, что управа не собирается убирать памятник из публичного пространства.

„Только что пришла позитивная новость, которая касается монумента, расположенного в парке Võidu около бывшего дома культуры имени Герасимова. Он посвящен жителям принаровских деревень, погибшим в период с 1941 по 1945 годы. Данный монумент попал в „чёрный список“ рабочей группы по советским памятникам и оказался под угорозой демонтажа. На это немедленно среагировали активные горожане и члены временной комиссии по историческому наследию. Был организован ряд встреч и составленно обращение о несогласии с вердиктом рабочей группы.

Сегодня мэр города Катри Райк прислала ответ госканцелярии, в котором государственный секретарь указал на то, что решение комиссии носит рекомендательный характер и окончательное решение должна принимать городская управа.

В присланном мне письме, Катри Райк заверила, что управа не собирается убирать этот памятник из общественного пространства!“, - написал Алексей Евграфов.

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