Монументу в парке у д/к Герасимова в Нарве больше ничего не угрожает, он остается на своем месте

„Только что пришла позитивная новость, которая касается монумента, расположенного в парке Võidu около бывшего дома культуры имени Герасимова. Он посвящен жителям принаровских деревень, погибшим в период с 1941 по 1945 годы. Данный монумент попал в „чёрный список“ рабочей группы по советским памятникам и оказался под угорозой демонтажа. На это немедленно среагировали активные горожане и члены временной комиссии по историческому наследию. Был организован ряд встреч и составленно обращение о несогласии с вердиктом рабочей группы.