Бросил семью и нашел жену помоложе: о чем фильм „Сын“ с Хью Джекманом в главной роли?
Кинокритик и блогер П.И.Филимонов поделился очередной рецензией на фильм, который сейчас идет в кинотеатрах - „Сын.“
Почему-то как-то так получается, что фильмы, как беды, не приходят одни. Предыдущеая обозревавшаяся нами лента, „Лестница в небо“ - фильм, который поставил писатель по своей книге. „Сын“ - фильм, который поставил писатель по своей пьесе. На этот раз драматург – французский, и делает он это не в первый раз. Здесь опять же нужно остановиться и повиниться. Аккурат в прошлом обзоре я утверждал, что писатели, как правило, не слишком успешны в перенесении своих произведений на язык кинематографа, и приводил какие-то примеры.
Так вот, про Зеллера я тогда забыл. А между тем, „Сын“ - это уже третий его фильм о семейных отношениях, основанный на его же собственных пьесах Первый, „Мать“, я, честно скажу, не видел. Второй – „Отец“ - принёс исполнителю роли страдающего деменцией пожилого мужчины Энтони Хопкинсу очередной „Оскар“. И вот теперь „Сын“. Не менее звёздный по составу исполнителей. Главную мужскую роль здесь играет заслуженный Росомаха вселенной Хью Джекман, и, конечно, роли в драмах с душевными переживаниями и небанальными эмоциями идут ему куда больше. А эпизодическую роль отца Джекмана и дедушки того самого сына, о котором в фильме идёт речь, играет всё тот же Хопкинс.
Если в фильме про старшее поколение Зеллер затрагивал тему деменции, Альцгеймера – одной из самых страшных вещей, которые могут случиться с человеком в возрасте, то здесь он рассуждает на тему не менее страшной вещи, которая происходит порой от возраста совершенно независимо – клинической депрессии. Персонаж Хью Джекмана бросил семью и нашёл новую жену, помоложе, с которой и стал строить новую счастливую ячейку. Если его бывшая жена худо-бедно, но от этого потрясения оправилась, то о его сыне от первого брака, Николасе, этого сказать никак нельзя. Николас не ходит в школу, врёт, режет себе руки, ненавидит себя и весь мир, в общем проявляет полный спектр признаков этой самой депрессии.
А с депрессией – с ней какая штука? С ней такая штука, что в неё бывает довольно трудно поверить. Особенно окружающим, потому что человек, ею страдающий, ни в какой степени не выглядит больным, и кажется, что ну вот чего он ноет, ничего такого ужасного с ним не происходит, надо просто взять себя в руки, перестать лениться и прокрастинировать, и всё будет хорошо. Типа „делай, что должно, и будь, что будет“. И очень сложно понять, что человек физически не может „делать, что должно“. Не потому что он такой капризный или требует внимания, в силу вполне серьёзных медицинских причин.
И это ещё полбеды. Хуже бывает, когда в депрессию не верят сами ею страдающие. Ну, то есть, они явно понимают, что им как-то не очень хорошо, что что-то с ними не так, но уровень проблемы не осознают. Примерно это и происходит в фильме с Николасом. Даже когда, кажется, уже все вокруг понимают, что дело серьёзнее некуда, сам он всё равно клянётся и божится, что возьмёт себя в руки и выгребет из ситуации. И в этом тоже кроется один из подводных камней депрессии. Когда ваш родственник, близкий, любимый человек делает честные глаза и говорит, что в больнице ему оставаться невыносимо, а дома с ним точно-точно ничего не случится, потому что это дом и потому что он чувствует там себя хорошо, почти невозможно устоять перед соблазном поверить ему во второй, в третий, в четыреста восемнадцатый раз. Чтобы потом винить себя.
Мне показалось, что „Сын“ чуть послабее „Отца“, но, возможно, дело всего лишь в гигантском таланте и харизме Хопкинса, который вытащил „Отца“ на себе и раскрасил сценарий более яркими красками по сравнению с теми, которыми пользовался Зеллер. Джекману это, к сожалению, всё-таки не удалось. Но фильм, даже если и не блестящий, всё равно работу свою делает, задуматься и пересмотреть некоторые поступки в своём прошлом заставляет.