Бросил семью и нашел жену помоложе: о чем фильм „Сын“ с Хью Джекманом в главной роли?

Почему-то как-то так получается, что фильмы, как беды, не приходят одни. Предыдущеая обозревавшаяся нами лента, „Лестница в небо“ - фильм, который поставил писатель по своей книге. „Сын“ - фильм, который поставил писатель по своей пьесе. На этот раз драматург – французский, и делает он это не в первый раз. Здесь опять же нужно остановиться и повиниться. Аккурат в прошлом обзоре я утверждал, что писатели, как правило, не слишком успешны в перенесении своих произведений на язык кинематографа, и приводил какие-то примеры.

Так вот, про Зеллера я тогда забыл. А между тем, „Сын“ - это уже третий его фильм о семейных отношениях, основанный на его же собственных пьесах Первый, „Мать“, я, честно скажу, не видел. Второй – „Отец“ - принёс исполнителю роли страдающего деменцией пожилого мужчины Энтони Хопкинсу очередной „Оскар“. И вот теперь „Сын“. Не менее звёздный по составу исполнителей. Главную мужскую роль здесь играет заслуженный Росомаха вселенной Хью Джекман, и, конечно, роли в драмах с душевными переживаниями и небанальными эмоциями идут ему куда больше. А эпизодическую роль отца Джекмана и дедушки того самого сына, о котором в фильме идёт речь, играет всё тот же Хопкинс.

Если в фильме про старшее поколение Зеллер затрагивал тему деменции, Альцгеймера – одной из самых страшных вещей, которые могут случиться с человеком в возрасте, то здесь он рассуждает на тему не менее страшной вещи, которая происходит порой от возраста совершенно независимо – клинической депрессии. Персонаж Хью Джекмана бросил семью и нашёл новую жену, помоложе, с которой и стал строить новую счастливую ячейку. Если его бывшая жена худо-бедно, но от этого потрясения оправилась, то о его сыне от первого брака, Николасе, этого сказать никак нельзя. Николас не ходит в школу, врёт, режет себе руки, ненавидит себя и весь мир, в общем проявляет полный спектр признаков этой самой депрессии.