ВИДЕО | Женщина-астронавт с эстонскими корнями вместе с коллегами вернулась на Землю

Как сообщает CNN, капсула с Николь и двумя ее коллегами благополучно приводнилась в Мексиканском заливе.

„Мы счастливы, что мы - дома. И уже ждем следующего раза“, - сказала она.

Всего Николь Аунапу Манн и ее команда провели в космосе 157 дней. На борту МКС они совершили 2512 оборотов вокруг Земли и пролетели более 100 миллионов километров.

Николь родилась в 1977 году в Калифорнии, ее дедушка - эстонец Хельмут Аунапу - эмигрировал в США в 20-х годах прошлого века.

Будущий астронавт изучала машиностроение в Стэнфордском университете. Затем пошла в армию, дослужилась до полковника морской пехоты, летая на различных истребителях. В том числе проходила службу на авианосцах, поддерживающих боевые действия в Ираке и Афганистане (2005-2006). У Николь шесть медалей за службу в вооруженных силах США.