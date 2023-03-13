ВИДЕО | Женщина-астронавт с эстонскими корнями вместе с коллегами вернулась на Землю
В октябре прошлого года американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправило к Международной космической станции (МКС) миссию под командованием Николь Аунапу Манн - американского астронавта, имеющего эстонские корни. В субботу астронавты вернулись на Землю.
Как сообщает CNN, капсула с Николь и двумя ее коллегами благополучно приводнилась в Мексиканском заливе.
„Мы счастливы, что мы - дома. И уже ждем следующего раза“, - сказала она.
Всего Николь Аунапу Манн и ее команда провели в космосе 157 дней. На борту МКС они совершили 2512 оборотов вокруг Земли и пролетели более 100 миллионов километров.
Николь родилась в 1977 году в Калифорнии, ее дедушка - эстонец Хельмут Аунапу - эмигрировал в США в 20-х годах прошлого века.
Будущий астронавт изучала машиностроение в Стэнфордском университете. Затем пошла в армию, дослужилась до полковника морской пехоты, летая на различных истребителях. В том числе проходила службу на авианосцах, поддерживающих боевые действия в Ираке и Афганистане (2005-2006). У Николь шесть медалей за службу в вооруженных силах США.