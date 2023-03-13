ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (383-й день) | В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста. СМИ: Си Цзиньпин позвонит Зеленскому и встретится с Путиным

Несмотря на значительные потери, Россия продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки украинские военные отбили на указанных направлениях 102 атаки противника.

Российские силы за этот период нанесли три ракетных удара по территории Украины, „в том числе по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области“. Кроме этого, Россия нанесла 8 авиационных ударов и совершила 49 обстрелов целей в Украине из реактивных систем залпового огня, следует из сводки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе. „Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях“, - написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник утром.

Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле деревни Раковка в приграничном Климовском районе. По словам Александра Богомаза, пострадавших нет, поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение.

В 2022 году Украина вышла на третье место в мире по объему импорта вооружений - после Катара и Индии. В сумме за пять лет с 2018 года Украина заняла по этому показателю 14-е место с долей мирового импорта в два процента. Крупнейшими поставщиками Киева стали США (34%), Польша (17%) и Германия (11%), говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).