Правда ли, что в Испании легализовали зоофилию?

Во многих публикациях СМИ о новом испанском законе слова „декриминализация“ и „легализация“ используются как синонимы. Тем не менее в юридической и законодательной деятельности эти два схожих термина имеют ключевое различие. Декриминализация — это перевод уголовно наказуемых деяний в разряд административных или дисциплинарных, но всё ещё противозаконных. Например, в 2017 году в России было декриминализовано домашнее насилие: гражданам, впервые нанёсшим побои своим близким, с тех пор грозит не тюремный срок, а штраф в размере от 5000 до 30 000 руб., административный арест или обязательные работы. Легализация — это процесс превращения незаконного в законное; отказ от уголовного и административного преследования. Так, в РФ недавно легализовали так называемый параллельный импорт. До марта 2022 года „серый“ импорт (то есть ввоз в страну товаров без разрешения владельца товарного знака) считался контрабандой и был запрещён законом, но впоследствии перестал быть наказуемым со стороны государства. Глава Минпромторга Денис Мантуров осенью прошлого года отчитался о процветании „серого“ импорта и выразил надежду, что объёмы ещё недавно противозаконной в России деятельности удвоятся к концу года.

Многие интерпретировали предлагаемую формулировку как отмену уголовного наказания за зоофилию, если при этом животному не нанесён серьёзный вред. Тем не менее, как ещё 14 февраля пояснили авторы законопроекта из министерства по социальным правам, устаревший термин „сексуальная эксплуатация“ относится к деятельности экономического или коммерческого характера и половые акты с животными, совершённые в других контекстах, остаются безнаказанными. „Теперь вместо сексуальной эксплуатации будут криминализированы все половые акты с животными. В случае причинения телесных повреждений они будут считаться более тяжкими уголовными преступлениями; в остальных случаях — классифицированы как жестокое обращение ( статья 147 УК, которая предполагает наказание в виде штрафа. — Прим. ред.)“, — пояснили в министерстве.

Разговоры о легализации или декриминализации зоофилии в Испании начались с того, что 9 февраля 2023 года Конгресс депутатов (нижняя палата местного парламента) одобрил законопроект, направленный на защиту благополучия как домашних питомцев, так и диких животных, временно или постоянно живущих под контролем человека (например, цирковых зверей). Затем законопроект был передан в Сенат для дальнейшего обсуждения и потенциального утверждения. Помимо прочих положений, законопроект подразумевал изменение статьи 337 уголовного кодекса Испании, касающейся уголовного наказания за жестокое обращение с животными. В актуальной версии статьи наказание предусмотрено за „сексуальную эксплуатацию“ животных. Новый законопроект предлагал заменить эту формулировку на „действия сексуального характера, которые нанесли животному травму, требующую лечения“. Полный текст статьи 337 предлагалось сформулировать так: „Наказание в виде тюремного заключения на срок от трёх до 18 месяцев или штраф в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от шести до 12 месяцев, а также наказание в виде отстранения на срок от одного до пяти лет от занятия профессией, ремеслом или бизнесом, связанными с животными, и от владения животными предусматривается за деяния вне одобренных законодательством видов деятельности, совершённые любым способом, в том числе в виде актов сексуального характера, причиняющие позвоночному животному вред, требующий ветеринарного лечения для восстановления его здоровья“.

Испанское издание Newtral также опросило ряд экспертов в области защиты животных. Они пришли к выводу, что если сравнивать нынешний текст 337-й статьи уголовного кодекса Испании с текстом после внесения предлагаемой поправки, то становится понятно, что все действия, которые запрещались ранее, останутся противозаконными. Рассматриваемый в парламенте законопроект лишь предлагает добавить ряд новых положений, которые сделают законодательство о защите животных соответствующим современным представлениям о том, что такое жестокое обращение.

Ещё одна причина, по которой в Испании невозможно декриминализовать зоофилию: в текущей версии местного уголовного кодекса она напрямую не криминализована. Такой термин там вообще не упоминается, а вместо этого говорится в целом о всех типах жестокого обращения с животными.

Аналогичное положение дел наблюдается и в российском уголовном законодательстве. В УК РФ есть лишь формулировка „жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлёкшее его гибель или увечье“ (статья 245). То есть для того, чтобы зоофил „попал под статью“, нужно, чтобы он каким-либо способом издевался над животным именно ради причинения ему боли и страданий и чтобы животное в результате этого получило увечье или погибло. В противном случае акты зоофилии не влекут за собой никакой уголовной ответственности. В 2021 году активисты предложили выделить зоофилию в отдельный состав преступления по УК РФ, но инициатива не набрала необходимые 100 000 онлайн-голосов для рассмотрения на федеральном уровне.

Во многих странах мира (например, в большинстве стран ЕС и большинстве штатов США) зоофилия нелегальна, а наказания прописаны в уголовном или административном кодексах. То есть, даже если животное не пострадало, зоофил всё равно понесёт наказание в виде штрафа или тюремного заключения.

Что касается испанского законопроекта, хотя он и направлен на ужесточение наказаний и расширение определения жестокого обращения с животными, его расплывчатые формулировки всё же вызвали немало споров в испанском обществе и Сенате. На момент публикации этого разбора Сенат всё ещё продолжал рассмотрение законопроекта и внесение поправок в текст. Некоторые из этих поправок касаются и спорного текста статьи 337, вызвавшего столько недопониманий.

Таким образом, на момент публикации новостей о легализации зоофилии в Испании, законопроект, спровоцировавший появление таких сообщений, находился лишь на стадии рассмотрения и был далёк от вступления в силу. Но даже в предлагаемой новой формулировке, на которую ссылались возмущённые СМИ и пользователи соцсетей, закон не подразумевает отмену наказания за зоофилию. Акты зоофилии — как в действующем законодательстве, так и в предложенном законопроекте — подпадают под определение жестокого обращения с животными, которые, в зависимости от тяжести нанесённого животному ущерба, повлекут либо уголовное, либо административное наказание.

Итог: Неправда