Республиканская избирательная комиссия не стала рассматривать жалобу Мартина Хельме

Согласно жалобе Хельме, при обнародовании результатов электронного голосования было нарушено руководство по использованию программного обеспечения для электронного голосования. Согласно жалобе, сервер, используемый для подсчета электронных голосов, не был обновлен, а компьютеры, на которых проходила обработка голосов, не были проверены. В государственной избирательной службе объяснили, что сервер был обновлен с использованием всех последних установок безопасности и настроен в соответствии с руководством, созданным в 2021 году. Папка с результатами электронного голосования хранится не на компьютере, а на DVD-диске в защитном конверте. При обработке электронных голосов важно, чтобы загруженные в компьютер и выводимые из него данные могли быть проверены независимо. Поэтому нет необходимости проводить проверку компьютеров.

Хельме собирался подать жалобу от имени Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Согласно уставу EKRE, для подачи жалобы необходимы подписи трех членов правления партии, однако в жалобе стояла только подпись самого Мартина Хельме. На это указала Государственная избирательная служба, в связи с чем Хельме попросил рассматривать жалобу как жалобу частного лица. Избирательная комиссия постановила, что права Хельме, как частного лица, не были нарушены, поскольку он был избран и получил мандат в Рийгикогу. Поэтому Государственная избирательная комиссия решила не рассматривать жалобу и на упреки Хельме попросила ответить Государственную избирательную службу.

Государственная избирательная комиссия также ознакомилась с восемью иными жалобами, в которых были высказаны сомнения относительно правильности проведения выборов в Рийгикогу.

Комиссия удовлетворила жалобу, в которой Государственная избирательная служба не зарегистрировала заявление, сделанное в устной форме. Комиссия постановила, что избирательная служба допустила ошибку, поскольку заявления могут быть поданы как в устной, так и в письменной форме.