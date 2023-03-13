В Госслужбу по организации выборов поступило двадцать обращений

По словам Койтмяэ, жалобы разного содержания, и в некоторых случаях это не столько жалоба, сколько обращение или просьба о разъяснении, пишет rus.err.

„Оспариваются изменения в статистике сайта избирательной комиссии, имевшие место в ходе выборов. Оспариваются электронное голосование, тайна электронного голосования, один запрос был про то, как засчитываются голоса тех, кто проголосовал за границей. Есть одна жалоба на организацию голосования в городе Маарду“, — перечислил Койтмяэ.

„В одном случае жалоба была удовлетворена. Заявитель хотел подать устное заявление в службу по организации выборов о нарушении порядка голосования, но его попросили подать в письменном виде. Избирательная комиссия посчитала, что эту жалобу надо было бы зарегистрировать и в устной форме“, — добавил он.