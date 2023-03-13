Кристина Каллас: некоторые думали про Ида-Вирумаа, танк убрали, на эстонский школы переведем - и проблемы решены(31)
Заместитель председателя партии Eesti 200 Кристина Каллас посетила Ида-Вирумаа перед очередным этапом коалиционных переговоров. Дело в том, что завтра на повестке для - региональная политика, и Ида-Вирумаа там отведена не последняя роль.
Поскольку у партии Eesti 200 отдельной частью предвыборной программы стоял именно Северо-Восток, то, по словам Кристины Каллас, она и ее однопартийцы будут настаивать на том, чтобы Ида-Вирумаа был отдельно упомянут в коалиционном договоре.
„Для нас самое важное, чтобы Ида-Вирумаа был вообще упомянут в коалиционном договоре, потому что если коалиционный договор не предполагает заниматься вопросами Ида-Вирумаа, то уже в самом правительстве будет сложно эту тему продвигать. Потому что отмахнуться, сказав, что обсудим это позже, означает, что никто на самом деле этим „потом“ заниматься не будет, и Ида-Вирумаа просто выпадет из поля зрения нового правительства“, - сказала Кристина Каллас в понедельник на встрече с прессой в управе Нарва-Йыэсуу.
Если отмахнуться, сказав, что обсудим это позже, это будет означать, что никто на самом деле этим „потом“ заниматься не будет, и Ида-Вирумаа просто выпадет из поля зрения нового правительства
Кристина Каллас отметила, что за столом во время коалиционных переговоров она почувствовала, что результат прошедших выборов „открыл глаза некоторым политикам“.
„В том смысле, что они поняли, что в Ида-Вирумаа есть проблемы, и ими надо заниматься. Возможно, у некоторых было представление, что мол, вот танк убрали, переход на эстонский язык инициировали, и проблемы решены. Теперь они поняли, что ничего не решено“, - сказала Каллас.
На завтрашней повестке дня у партии Eesti 200 как возвращение платы за возобновляемые ресурсы, так и образование (и не только переход на эстонский язык обучения, но повышение качества образования в регионе), инфраструктура (дороги, городская среда), реновация жилого фонда Ида-Вирумаа, сотрудничество с Kredex и деньги справедливого перехода.
„В Нарве озабочены тем, что деньги справедливого перехода входят в регион со скрипом. Что-то тормозится, что-то в этом процессе неэффективно и нужно искать, что именно, и как это поправить. В противном случае такими темпами регион останется без этих средств или освоит в последний момент и абы как“, - посетовала Каллас, подчеркнув, что об этом обязательно нужно говорить на завтрашних коалиционных переговорах.
Напомним, что вся неделя, в течение которой идут обсуждения, расписана. На сегодняшней повестке дня переговоров Партии реформ, соцдемов и Eesti 200 - вопросы внешней политики и права человека, завтра - тема региональной политики, в среду - экономика и инновации, в четверг - образование и культура, в пятницу - вопросы энергетики и зеленого поворота.
На сегодняшний момент, по словам Кристины Каллас, уже обсудили долгосрочный план и фокус-темы ближайших лет, в числе которых уравновешенное региональное развитие, образование, зеленый поворот, экономика, военная и гражданская безопасность.
„Все эти темы наименее конфликтные, у нас более-менее общее видение перспектив развития Эстонии. Расхождения, я предполагаю, будут в сфере налогов и финансов, возможно, в вопросах финансирования сферы образования. Поскольку мы должны считаться с тем, что финансовое состояние государства далеко не радужное и придется какие-то неактуальные сферы урезать“, - подвела итог Кристина Каллас.
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