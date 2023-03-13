Любовь Соболь - RusDelfi | Навальный обрадовался „Оскару“, но сказал: „Это не совсем я всё-таки выиграл“

Насколько ожидаем такой успех фильма?

Для хорошего успешного документального фильма нужны три вещи: 1) мощная история, а история с отравлением Навального химоружием на глазах у всего мира, его выздоровление и буквально возвращение с того света, прилет в Россию, последующий приговор - куда уж мощнее! Жизнь оказалась круче любого детектива и триллера. 2) Профессиональная команда и звездный состав за кадром: операторы, продюсеры и так далее. Это тоже было. 3) Деньги на продюссирование, фестивали, рекламу. Этот фильм продвигали 2 крупные компании: CNN и HBO Max и, насколько знаю, CNN впервые получил Оскар с этим фильмом, что и для них стало большой победой.

Насколько это поможет самому Алексею (положение Алеся Беляцкого в Беларуси после „нобелевки“ не улучшилось)?

Напрямую успех фильма не сможет повлиять на приговор суда или смягчить условия содержания Навального в тюрьме, было бы наивно ожидать этого. Но победа на „Оскаре“ - это важный сигнал, что мир видит усилия борьбы за демократию в России, мир видит героизм Навального и восхищается им. Важно продолжать говорить и поддерживать политических заключенных, которые положили свою жизнь на борьбу с путинским злом.

Ожидали ли негативной реакции на „Оскар“ с украинской стороны (которое высказал, к примеру, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк)?

Любой человек имеет право делать любые заявления, я точно не тот человек, кто будет говорить кому что можно или нельзя писать. Мы можем быть согласны или несогласны с теми или иными результатами Оскара, но это решение 11 тысяч членов Академии, а не одного человека. При этом я вижу, что политическая элита США делает многое для поддержки Украины и украинского народа в этой кошмарной войне, вряд ли им можно отказать в уважении и солидарности с героями. И многие в Голливуде также поддерживают Украину как финансово, так и информационно.

Каково состояние самого Алексея, как он воспринял весть об „Оскаре“?