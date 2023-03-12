Жители Ида-Вирумаа по-прежнему получают самые низкие в Эстонии пенсии

В Харьюмаа средняя пенсия выросла за год на 66,43 евро, в Ида-Вирумаа - на 60,67 евро, по всей Эстонии рост составил 62,22 евро, выясняется из данных Департамента статистики.

Жители Ида-Вирумаа получали самые низкие пенсии и в прежние годы.

„Более низкая пенсия связана с тем, как долго человек отсутствовал на рынке труда, работали ли он на низкооплачиваемой работе и тому подобное. В Ида-Вирумаа уровень безработицы является одним из самых высоких, поэтому в дальнейшем это будет влиять и на пенсии“, - ранее комментировала корреспонденту портала RusERR руководитель отдела анализа и статистики Министерства социальных дел Хеде Синисаар.

По состоянию на 1 января 2023 года в Эстонии было 324 589 пенсионеров, из которых в Ида-Вируском уезде проживало 40 789, при этом большая часть пенсионеров, или 309 034 человека, - это пенсионеры по старости.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.