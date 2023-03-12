Tiktok в ЕС запретили на служебных телефонах. В чем причина?

С первого взгляда, Tiktok является обычным безобидным мобильным приложением: тот, кто его скачивает, может бесконечно смотреть стримы коротких видео. Поскольку Tiktok - приложение из Китая, растет тревога, что могут там сделать с личными данными пользователей и не могут ли китайцы с помощью этого приложения шпионить за пользователями.

Что думают о Tiktok на Западе

Еврокомиссия с 15 марта запретила своим сотрудникам иметь на служебных телефонах приложение Tiktok. Это же правило распространяется и на личные смартфоны, если на них скачаны рабочие программы. „Еврокомиссия должна быть уверена в том, что ее сотрудники хорошо защищены на фоне растущих угроз кибербезопасности. Поэтому наша обязанность, как можно раньше реагировать на потенциальные угрозы в сфере кибербезопасности“, - говорят в ЕК. Такие же правила ввели и в Европарламенте.

Незадолго до этого правительства США и Канады приняли похожие меры. В США президент Джо Байден установил 30-дневный срок, в течение которого сотрудники госадминистрации должны удалить мобильное приложение со служебных телефонов и других приборов. То же самое действует в Конгрессе, в Госдепартаменте, в Пентагоне.

В Канаде запрет приложения Tiktok на служебных телефонах для членов правительства вступил в силу незамедлительно. Председатель совета казначейства страны Мона Фортье подчеркнула, что речь идет „о большом риске безопасности личных данных“. Запретил депутатам и сотрудникам пользоваться мобильным приложение и парламент Дании, в качестве причины назвав риск шпионажа.

В Эстонии Tiktok уже два года запрещен на мобильных телефонах официальных лиц. Если властям и министерствам приходится пользоваться Tiktok, например, потому что они сами ведут там каналы для общения с населением, то для этих целей должны использоваться отдельные устройства. В то же время эстонское правительство дало понять, что частным лицам только суд может полностью запретить пользоваться этим приложением.