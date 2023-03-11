Нарва неожиданно получила дополнительные средства на малые культурные проекты и ждет притока новых идей
Сотрудничество нарвского Отдела культуры с посольством США идет по многим направлениям. В этом году внешнее финансирование творческих проектов составляет 20 тысяч евро, и эти деньги может получить каждый! Главное - успеть подать заявку до 30 марта. Об этом пишет gazeta.ee.
– А если наш местный дирижер напишет ораторию, посвященную Нарве? А если кто-то задумает изготовить для городского пространства малые архитектурные формы или скульптуру – получат они поддержку? – интересуется один из участников пресс-конференции, посвященной недавно объявленной поддержке творческих проектов. Речь, как многие уже догадываются, идет о совместном проекте Отдела культуры НГУ и посольства США в Эстонии.
– Да, вполне могут! – отвечает заместитель завотдела культуры Дмитрий Вергун. – Это может быть творческий проект в сфере литературы, музыки, кинематографа, фотоискусства, народной культуры, дизайна… По форме – выставка, фестиваль, спектакль, книга и так далее. Главное, чтобы этот проект подчеркивал уникальность Нарвы, мог повысить престиж города. Чтобы предлагаемая идея отличалась новизной и имела в себе потенциал воздействия на общественность. Ведь целью этой поддержки является разнообразие творческой и культурной деятельности в нашем городе, развитие гражданской инициативы.
За вашу идею рассчитается грантодатель
Дмитрий Вергун говорит, что в его практике это первый случай, когда Отдел культуры располагает внешним финансированием, и в довольно внушительной сумме – 20 тысяч евро.
Для сравнения – весь бюджет Дней Осенней столицы составляет 25 тысяч евро. Средства уже лежат на счетах отдела и ждут распределения.
Прием ходатайств на финансовую поддержу был объявлен на днях, заканчивается он 30 марта. Времени не так уж много, чтобы у тебя родилась свежая и инновационная, как оговаривается в условиях финансирования, идея, а затем оформилась в голове и на бумаге.
Скорее эта мера предназначена для тех, у кого идея уже есть, но нет средств на ее воплощение. Отдел культуры надеется, что объявленная поддержка станет стимулом для таких творцов, а Нарва сможет получить через какое-то время несколько интересных культурных событий или явлений материальной культуры.
Неважно, человек или организация
Дмитрий Вергун напоминает, что в Нарве есть система поддержки культурных и спортивных проектов. До „американского“ их отдел администрировал четыре Порядка. Сравнивая эту, пятую меру с предыдущими, он отмечает между ними несколько отличий.
К примеру, в данном случае ходатайствовать могут не только юридические, но и физические лица: граждане Эстонии не моложе 18 лет, проживающие, согласно регистру народонаселения, в Ида-Вирумаа. Определена граница финансирования на один проект – 5 000 евро. При этом есть перечень расходов, которые в рамках данного субсидирования не покрываются: связанные с арендой недвижимости и постройкой сооружений, транспортными средствами и поездками, питанием, проживанием и коммуникационными услугами. Не предполагается получение поддержки из каких-то других фондов, добавлять на исполнение задуманного, согласно данной программе, можно только собственные средства.
Поскольку деньги предстоит распределять не городские, оценивать проекты будет комиссия из шести человек, в состав которой войдут и представители грантодателя.
Сама по себе форма заявки довольно проста, но она должна быть заполнена на эстонском языке и соответствовать предложенному в условиях конкурса стандарту. Однако, обещает Отдел культуры, к ее формальному качеству комиссия придираться не будет. Главное – сама идея, четкое видение ее воплощения и реальность бюджета.
Звонят и спрашивают
После того, как конкретное ходатайство будет одобрено, можно будет приступать к реализации проекта, для этого отводится срок до 30 октября.
В таком случае в рамках Осенней столицы, обещает отдел культуры, горожане смогут в той или иной форме увидеть все, что удалось сделать при новой финансовой поддержке.
Главный специалист отдела культуры Елена Прыткова говорит, что интерес к объявленной поддержке творческих проектов, судя по поступающим в отдел звонкам, довольно высокий.
– Надеемся, что заявок будет много, но мы будем работать отдельно с каждым из ходатаев, чтобы ни одна из достойных идей не осталась без внимания, – говорит Дмитрий Вергун.
Он также напоминает, что для осуществления проектов, связанных с культурой, спортом и искусством в Эстонии существует несколько возможностей, в этом направлении работает несколько фондов.
– Сейчас ждем меры по поддержке культурных мероприятий, которую вот-вот откроет Министерство культуры, где минимальная поддержка проекта – 20 тысяч евро, – говорит Вергун.
Для получения поддержки в рамках совместного проекта Нарвской городской управы и посольства США следует предоставить в Отдел культуры НГУ заполненное на эстонском языке ходатайство согласно форме, с дигитальной подписью по электронному адресу: jelena.protkova@narva.ee.
Перед подачей ходатайства следует ознакомиться с порядком предоставления поддержки на реализацию творческих проектов: Loomeprojektide toetuse andmise kord – Riigi Teataja.
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