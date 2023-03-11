Нарва неожиданно получила дополнительные средства на малые культурные проекты и ждет притока новых идей

– А если наш местный дирижер напишет ораторию, посвященную Нарве? А если кто-то задумает изготовить для городского пространства малые архитектурные формы или скульптуру – получат они поддержку? – интересуется один из участников пресс-конференции, посвященной недавно объявленной поддержке творческих проектов. Речь, как многие уже догадываются, идет о совместном проекте Отдела культуры НГУ и посольства США в Эстонии.

– Да, вполне могут! – отвечает заместитель завотдела культуры Дмитрий Вергун. – Это может быть творческий проект в сфере литературы, музыки, кинематографа, фотоискусства, народной культуры, дизайна… По форме – выставка, фестиваль, спектакль, книга и так далее. Главное, чтобы этот проект подчеркивал уникальность Нарвы, мог повысить престиж города. Чтобы предлагаемая идея отличалась новизной и имела в себе потенциал воздействия на общественность. Ведь целью этой поддержки является разнообразие творческой и культурной деятельности в нашем городе, развитие гражданской инициативы.

За вашу идею рассчитается грантодатель

Дмитрий Вергун говорит, что в его практике это первый случай, когда Отдел культуры располагает внешним финансированием, и в довольно внушительной сумме – 20 тысяч евро.

Для сравнения – весь бюджет Дней Осенней столицы составляет 25 тысяч евро. Средства уже лежат на счетах отдела и ждут распределения.

Прием ходатайств на финансовую поддержу был объявлен на днях, заканчивается он 30 марта. Времени не так уж много, чтобы у тебя родилась свежая и инновационная, как оговаривается в условиях финансирования, идея, а затем оформилась в голове и на бумаге.

Скорее эта мера предназначена для тех, у кого идея уже есть, но нет средств на ее воплощение. Отдел культуры надеется, что объявленная поддержка станет стимулом для таких творцов, а Нарва сможет получить через какое-то время несколько интересных культурных событий или явлений материальной культуры.

Неважно, человек или организация