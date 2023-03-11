ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (381-й день) | Обстрелы Херсона, в Киеве полностью восстановлено электроснабжение, Зеленский поручил изучить переименование России в Московию

Резников: с начала полномасштабной войны российские войска выпустили по Украине 821 ракету

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на встрече со своим коллегой из Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

По словам Резникова, с октября 2022 года российские войска провели 15 массированных ракетных атак на Украину. В рамках каждой по территории страны выпускались крылатые и баллистические ракеты, а также иранские дроны в количестве от 50 до 90 единиц.

„По состоянию на 10 марта [2023 года] 821 российская ракета уже выпущена по нашей стране. Это только крылатые, баллистические ракеты“, — сказал Резников.

Российская армия обстреляла центр Херсона. Погибли три человека

Снаряд упал возле супермаркета. Сгорел автомобиль. Три человека погибли, еще три пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

За прошедшие сутки российские войска 71 раз обстреляли подконтрольную Украине часть Херсонской области

В общей сложности за сутки было выпущено 335 снарядов. ВС РФ открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и с беспилотников.

По информации областной администрации, жилые кварталы Херсона подверглись атакам четыре раза, были повреждены частные и многоквартирные дома.

В Киеве полностью восстановили электроснабжение после российской ракетной атаки 9 марта

Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

В городе больше не применяются стабилизационные отключения света, однако в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается „сложной“.

В свою очередь, глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве в штатном режиме работает водоснабжение. Тепла нет у 5% жителей города.

Иран закупит у России истребители Су-35

Об этом сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на неназванного сотрудника иранской миссии в ООН. Самолеты были признаны технически пригодными, и правительство окончательно утвердило соглашение об их покупке, сказал собеседник IRIB.