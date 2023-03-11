Новые „иностранные агенты“ - Всемирный фонд природы (WWF), экономист Сергей Гуриев и другие

В реестр попали экономист Сергей Гуриев, политик Геннадий Гудков, бывший глава „Яндекс.Новостей“ и создатель агрегатора True Story Лев Гершензон, блогер Ника Водвуд, журналист Даниил Губарев, а также фонд „Свободная Бурятия“ и Всемирный фонд природы (WWF, ранее - Всемирный фонд дикой природы).

По версии ведомства, в частности, Сергей Гуриев „негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ“, а также „распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике“.

Представители WWF, утверждает Минюст, „под видом деятельности по защите природы и окружающей среды <…> пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти РФ, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов“.

В самом фонде „Медузе“ заявили, что считают необоснованным включение в реестр „иностранных агентов“ и будут добиваться его пересмотра в судебном порядке. WWF также подчеркнул, что продолжит „защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства“.

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