В Литве праздник. Тысячи людей приняли участие в „Пути восстановления независимости“ в Вильнюсе

11 марта после церемонии поднятия флагов трех стран Балтии в Вильнюсе по проспекту Гедиминаса состоялось шествие „Путь восстановления независимости“. Люди шли от площади Независимости до Кафедральной площади. В мероприятии приняли участие тысячи людей. Участники шествия - простые люди и военные - несли флаги Литвы и Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей с 33-ей годовщиной восстановления независимости. Он призвал отпраздновать этот день в хорошем настроении, вспомнить путь Литвы к независимости и освобождение из „Тюрьмы народов“.

„Каждое 11 марта – это праздник, который надо отмечать торжественно. Ежегодно этот день напоминает нам, кто мы и что можем сделать благодаря совместным усилиям. 33 года назад мы громко заявили, что наша судьба – независимая жизнь. Мы готовы сами создавать свое благосостояние, мы первые вырвались из тюрьмы народов – и защитили это право, когда на него совершили покушение“, – сказал Науседа.

По его словам, Литва и ее жители по-прежнему твердо идут путем свободы и создают „Литву своей мечты“. Науседа желает всем гражданам Литвы вместе работать над созданием государства, которое будет еще более светлым, красивым и сильным.

11 марта 1990 года Верховный совет - Сейм Литвы объявил о восстановлении независимости Литовского государства. „За“ проголосовали 124 депутата, 6 - воздержались.

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