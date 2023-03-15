Лучшая бомбардирка чемпионата Эстонии: я - повар, но все думают, что физрук

На тренировках, когда родители приходили за другими детьми, всегда удивлялись и говорили: „У вас девочка в команде? Девочка?!“ Я сама по себе очень скромная и никому не говорила, что занимаюсь хоккеем. Я работаю в школе на протяжении 14 лет, поваром, хотя все думают, что я - учитель физкультуры. После нашей чемпионской игры у меня брали небольшое интервью журналисты эстонского телевидения, это увидела директор школы, которая потом мне сказала: „Аня, ты что хоккеем занимаешься?“ Я не люблю хвастаться или как-то это афишировать.

Как люди реагировали, когда узнавали, что вы занимаетесь хоккеем?

Честно, я не помню чего-то такого, скорее, из-за того, что для парней я была своей. Во всякие разборки я не лезла, пусть мальчики сами разбираются.

Мама сильно переживала, что я все время с мальчиками провожу, но она видела, что мне хоккей нравился, и не возражала. Потом я уже взяла маму за руку и сказала: „Хочу играть в хоккей“. В итоге играла снова с мальчиками, но уже в более профессиональной команде, где мне выдали форму, и тренировки были совсем другие.

Я начала заниматься хоккеем поздно, в 11 лет, до этого пробовала себя в различных видах спорта (гимнастика, гандбол и так далее), но хоккей понравился больше всего. Я начинала играть в хоккей во дворе с мальчишками и играла с ними наравне, у меня даже стиль катания более такой, „мальчиковый“. Папа мне приносил деревянные клюшки и коньки „дутики“. Он ходил на рыбалку и давал свои толстые перчатки.

Расскажите, что привело вас в хоккей, почему не гимнастика, фигурное катание или танцы?

В нынешнем сезоне женской хоккейной лиги чемпионом Эстонии в третий раз стал „Эверест“ из Кохтла-Ярве, обыгравший в решающем матче предыдущего чемпиона - столичную „Розовую пантеру“. „Эверест“ становился чемпионом Эстонии в 2018 и 2019 годах, а „Роза Пантер“ — в последние два года. Весной 2020 года чемпионский титул не был разыгран из-за пандемии.

Для многих болельщиков женский хоккей по-прежнему является каким-то другим миром. В женском чемпионате Эстонии всего шесть команд, хотя и уровень конкуренции постепенно растет из-за года в год.

В результате экономического кризиса 2008 года хоккейные болельщики исчезли, и деятельность хоккейных клубов постепенно угасла. Однако в 2015 году интерес к женскому хоккею вновь начал возрастать, и бывшие хоккеистки вдохнули новую жизнь в деятельность клубов. С 2020 года был перезапущен проект женской сборной Эстонии с целью вернуться на международную арену.

Многие спрашивают: “Почему не работаешь тренером?“ Мне кажется, это не мое, это такой колоссальный труд, я лучше сама поиграю, покатаюсь.

„Однажды сокомандница побежала забрасывать шайбу в свои ворота. Хорошо, что не забила“

Любой женский коллектив намного эмоциональнее мужского. Девчонки часто ссорятся и ругаются между собой?

Конечно, бывают разные моменты в команде, но мы понимаем, что эти эмоции помешают нам играть. Мы все разные, и у всех разный характер, кто-то понимает, а кто-то недопонимает. Мы стараемся сразу уладить конфликт. Вообще, у нас очень дружная и веселая команда. Да, мы периодически злые, агрессивные, но все, что происходит на площадке, остается на площадке. Мы друг за дружку всегда стоим горой.

Неужели и забавных случаев не было?

Однажды хоккеистка из нашей команды, которая сейчас играет в Таллинне, побежала забрасывать шайбу не в чужие ворота, а в наши. Что тогда на нее нашло, мы не знаем, но, слава богу, не забросила. Она потом даже объяснить не могла, говорила: “Не знаю, как это произошло“. Такое часто бывает, игровые формы команд могут совпадать, в результате чего у человека появляется помутнение рассудка, и это не только у девушек.

Недавно было 8 марта, как этот день выглядит в женской хоккейной команде?

Если в этот день есть тренировка, то в раздевалку с поздравлениями приходят тренеры и дарят цветы. Если тренировки нет, то собираемся с девочками и празднуем. У нас еще есть общий чат, где мы друг друга поздравляем с 8 марта, но это в первую очередь должны делать мужчины.

В женском волейболе, например, запрещают надевать серьги, кольца и прочие украшения, а как обстоят дела с этим в женском хоккее?

У нас все, как подобает девушкам: серьги, ногти, ресницы, украшения. В регламенте не написано, что нельзя, поэтому кто-то снимает, кто-то нет. Ногти частенько ломаются, как обычно девушки говорят: “Я только сделала новые ногти, а они сломались“, — это всегда обидно. Конечно, это хоккей, и тут всякое бывает.

Женский хоккей более эмоциональный чем мужской?