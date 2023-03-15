Лучшая бомбардирка чемпионата Эстонии: я - повар, но все думают, что физрук
В решающем матче женской хоккейной лиги PAF „Эверест“ из Кохтла-Ярве обыграл таллиннский клуб „Роза Пантер“ со счетом 2:1 и в третий раз в своей истории стал чемпионом Эстонии. Корреспондент RusDelfi поговорил с капитаном „Эвереста“ и лучшей бомбардиркой лиги Анной Федяевой об играх против мальчиков, 8 марта в женском коллективе и рекордах Александра Овечкина.
В результате экономического кризиса 2008 года хоккейные болельщики исчезли, и деятельность хоккейных клубов постепенно угасла. Однако в 2015 году интерес к женскому хоккею вновь начал возрастать, и бывшие хоккеистки вдохнули новую жизнь в деятельность клубов. С 2020 года был перезапущен проект женской сборной Эстонии с целью вернуться на международную арену.
Для многих болельщиков женский хоккей по-прежнему является каким-то другим миром. В женском чемпионате Эстонии всего шесть команд, хотя и уровень конкуренции постепенно растет из-за года в год.
В нынешнем сезоне женской хоккейной лиги чемпионом Эстонии в третий раз стал „Эверест“ из Кохтла-Ярве, обыгравший в решающем матче предыдущего чемпиона - столичную „Розовую пантеру“. „Эверест“ становился чемпионом Эстонии в 2018 и 2019 годах, а „Роза Пантер“ — в последние два года. Весной 2020 года чемпионский титул не был разыгран из-за пандемии.
Расскажите, что привело вас в хоккей, почему не гимнастика, фигурное катание или танцы?
Я начала заниматься хоккеем поздно, в 11 лет, до этого пробовала себя в различных видах спорта (гимнастика, гандбол и так далее), но хоккей понравился больше всего. Я начинала играть в хоккей во дворе с мальчишками и играла с ними наравне, у меня даже стиль катания более такой, „мальчиковый“. Папа мне приносил деревянные клюшки и коньки „дутики“. Он ходил на рыбалку и давал свои толстые перчатки.
Мама сильно переживала, что я все время с мальчиками провожу, но она видела, что мне хоккей нравился, и не возражала. Потом я уже взяла маму за руку и сказала: „Хочу играть в хоккей“. В итоге играла снова с мальчиками, но уже в более профессиональной команде, где мне выдали форму, и тренировки были совсем другие.
Доводилось сталкиваться с неприятными ситуациями из-за увлечения хоккеем?
Честно, я не помню чего-то такого, скорее, из-за того, что для парней я была своей. Во всякие разборки я не лезла, пусть мальчики сами разбираются.
Как люди реагировали, когда узнавали, что вы занимаетесь хоккеем?
На тренировках, когда родители приходили за другими детьми, всегда удивлялись и говорили: „У вас девочка в команде? Девочка?!“ Я сама по себе очень скромная и никому не говорила, что занимаюсь хоккеем. Я работаю в школе на протяжении 14 лет, поваром, хотя все думают, что я - учитель физкультуры. После нашей чемпионской игры у меня брали небольшое интервью журналисты эстонского телевидения, это увидела директор школы, которая потом мне сказала: „Аня, ты что хоккеем занимаешься?“ Я не люблю хвастаться или как-то это афишировать.
Многие спрашивают: “Почему не работаешь тренером?“ Мне кажется, это не мое, это такой колоссальный труд, я лучше сама поиграю, покатаюсь.
„Однажды сокомандница побежала забрасывать шайбу в свои ворота. Хорошо, что не забила“
Любой женский коллектив намного эмоциональнее мужского. Девчонки часто ссорятся и ругаются между собой?
Конечно, бывают разные моменты в команде, но мы понимаем, что эти эмоции помешают нам играть. Мы все разные, и у всех разный характер, кто-то понимает, а кто-то недопонимает. Мы стараемся сразу уладить конфликт. Вообще, у нас очень дружная и веселая команда. Да, мы периодически злые, агрессивные, но все, что происходит на площадке, остается на площадке. Мы друг за дружку всегда стоим горой.
Неужели и забавных случаев не было?
Однажды хоккеистка из нашей команды, которая сейчас играет в Таллинне, побежала забрасывать шайбу не в чужие ворота, а в наши. Что тогда на нее нашло, мы не знаем, но, слава богу, не забросила. Она потом даже объяснить не могла, говорила: “Не знаю, как это произошло“. Такое часто бывает, игровые формы команд могут совпадать, в результате чего у человека появляется помутнение рассудка, и это не только у девушек.
Недавно было 8 марта, как этот день выглядит в женской хоккейной команде?
Если в этот день есть тренировка, то в раздевалку с поздравлениями приходят тренеры и дарят цветы. Если тренировки нет, то собираемся с девочками и празднуем. У нас еще есть общий чат, где мы друг друга поздравляем с 8 марта, но это в первую очередь должны делать мужчины.
В женском волейболе, например, запрещают надевать серьги, кольца и прочие украшения, а как обстоят дела с этим в женском хоккее?
У нас все, как подобает девушкам: серьги, ногти, ресницы, украшения. В регламенте не написано, что нельзя, поэтому кто-то снимает, кто-то нет. Ногти частенько ломаются, как обычно девушки говорят: “Я только сделала новые ногти, а они сломались“, — это всегда обидно. Конечно, это хоккей, и тут всякое бывает.
Женский хоккей более эмоциональный чем мужской?
Как мне кажется, у нас он более эмоциональный. Девушки постоянно кричат во время игры, а на скамейках постоянно обсуждают происходящее на площадке, полностью погружаясь в игру. Бывает, мы и друг на друга кричим, но это все на эмоциях, без этого никак.
Какая атмосфера в женской раздевалке царит?
У нас играет громко музыка, и каждая хоккеистка в душе диджей, которая ставит свои песни. Вот когда тренер заходит в раздевалку, то музыка должна быть выключена. У нас тяжелый рок не играет, все такое в основном девчачье.
Насколько важны физическая готовность и сила в женском хоккее? Насколько сильно бросают девушки?
Это основа, самое главное. Очень важно тренироваться, нет такого, что просто взяли клюшку и побежали. Наша тренировка - это не только лед, это и тренажерные залы, ТВК (техническое владение клюшкой), а летом добавляются еще и кроссы, в футбол играем. Для индивидуальных тренировок времени порой просто не хватает.
Сила броска зависит от того, как он у девушки поставлен, есть девушки, которые бросают сильно, но не сильнее мужчин. Если, например, шайба попадет в незащищённое место, то потом на теле красуются синяки и гематомы.
Женский хоккей по-своему жесткий, но у нас запрещена жесткая силовая борьба в отличие от мужского. Мне порой очень хочется кого-то „впечатать“ в борт, так как играла с мальчиками, но нельзя.
В мужском хоккее стычки и драки - это нормально, а в женском хоккее девушки часто дерутся?
Мне кажется, довольно редко, а если девушки и начинают выяснять отношения, то тут же судьи их разнимают и назначают 2 минуты штрафа.
Вы стали чемпионками Эстонии в третий раз (2018, 2019, 2023) в истории „Эвереста“, как праздновали?
Гуляли с девочками до утра. Мы не отмечаем, как Овечкин, неделями, нам и ночи хватило. В раздевалке тренер поливал нас шампанским. Конечно, приятно становиться чемпионками, особенно, когда команда любительская, и часто бывает так, что кто-то не может прийти на игру. Я даже прослезилась, было очень приятно победить.
Как муж реагирует на ваше увлечение?
Он у меня хоккеист и раньше был нашим тренером. Как мне кажется, любое общее увлечение, конечно, сильно сплачивает. Очень тяжело когда муж-тренер, так как постоянно происходит разбор полетов, и может дойти до ругани. Сейчас у нас уже новый тренер, а муж часто мне подсказывает, что и как надо было сделать, но уже спокойнее. На все домашние игры ходит и поддерживает нашу команду.
„На нас надо кричать, иначе мы вообще ничего не будем делать“
Как много девушек приходит в женский хоккей?
Сейчас очень много. Как будто все поменялась. Когда я начинала, такого не было. Новые девушки приходят в 15-16 лет и они прям заряжены, с горящими глазами. Кто-то умеет кататься, кто-то нет, всех обучаем с удовольствием.
Как обстоят дела с посещаемостью в женском хоккее, зрителей стало больше?
Зрителей стало больше приходить, плюс на игры приходят родственники, друзья, знакомые, девушек поддерживают семьями.
Вы стали лучшим бомбардиром, в сборную вызывали?
Меня несколько раз вызывали, но из-за паспорта я не могу представлять сборную Эстонии. Из нашей команды многих девушек вызывают в сборную, но не все попадают в официальный список.
Если играешь в сборной, это как то оплачивается?
Я честно не знаю, мне сложно сказать, возможно, как-то и оплачивается.
Как вы считаете, какое самое нелепое заблуждение мужчин о женском хоккее?
Женский хоккей просто немного другой, мы долго думаем и часто ошибаемся. Мы очень тяжелые в обучении, со своими тараканами в голове. На нас надо кричать, иначе мы вообще ничего не будем делать. На тренировки приходят новые девушки, разных возрастов. Женский хоккей не более интересный, а просто другой.
Если я не ошибаюсь, в Эстонии в женском хоккее все команды любительские, всё за свой счет или клуб частично компенсирует?
Мы все сами оплачиваем: форму, поездки, тренировки и лед (где-то 80 евро наверно). Конечно, у нас лед дешевле, чем в Таллинне. Мы играем в такой же форме, как и мальчики. Единственные различия в том, что мы играем в масках, ракушка у нас плоская и другой нагрудник.
Насколько тяжело находить спонсоров?
Они у нас есть, но каких-то мы сами ищем благодаря социальным сетям, мы любители, и нам это сделать сложнее.
Как удается совмещать работу, тренировки и семью?
Честно, учитывая, что у меня двое детей, муж и работа, то иногда на тренировки совсем сил нет. Однако когда выходишь на лед, всю усталость как рукой снимает. Конечно, были мысли о том, чтобы закончить с хоккеем. После первого ребенка вернулась на лед спустя два месяца. Бывает, с игры возвращаешься очень поздно. Нужно быть просто фанатиками. У нас в команде есть две женщины: Надежда и Маргарита, которым по 50 лет, они нас дополнительно мотивируют тренироваться и играть, несмотря на усталость.
Нас звали играть и в Латвию, и в Финляндию, но времени на это просто нет, мы же любители.
Дети хоккеем не увлекаются?
Дочке 11 лет, она занимается гимнастикой, ей хоккей не интересен. Она полная противоположность мне в этом плане. Сыну 18 лет, он занимался хоккеем, но разонравилось и бросил. Сейчас учится и работает. Я такой человек, которому тяжелее играть, когда родственники на стадионе, из-за этого совершаю глупые ошибки.
За мужским хоккеем следите? Что вам нравиться в мужском хоккее?
Конечно, слежу за мужским хоккеем, какой-то конкретно любимой команды нет. Сейчас больше слежу за Овечкиным и тем, сможет ли он обогнать в бомбардирской гонке Гретцки. Как мне кажется, это вполне реально, с учетом того, что вся команда на него играет. Чаще вместе с мужем смотрю КХЛ, так как по времени удобнее, а НХЛ все-таки из-за разницы во времени смотреть сложнее.
Мужской хоккей нравится какими-то определенными моментами, красивыми комбинациями, голами, все так динамично и круто. Быстро соображают на льду. Если говорить о женском хоккее, то я подписана на нескольких девочек, но это в основном российские хоккеистки.
Какие главные проблемы эстонского женского хоккея вы можете выделить? Чего не хватает?
Многие просто не знают о существовании этого вида спорта. Возможно, не хватает более боевых хоккеисток и более профессионального подхода. Конечно, главная проблема - это недостаток льда, так как желающих становится все больше и больше, и проблема с финансами, но эта проблема сейчас у всех. Эстонский союз старается, воскресили женскую сборную, пусть она и не добивается больших успехов, но на это нужно время.
Как мне кажется, важно, чтобы девочек брали в хоккейные команды и создавали новые. Конкуренция тогда станет выше, и родители захотят привести своих детей на тренировки.
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