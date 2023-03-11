Китай саботировал международное расследование происхождения ковида. Может ли источником вируса все-таки быть лаборатория в Ухане?

Детали о том, на чем основаны эти выводы, каковы могли быть обстоятельства возможной утечки и т. д., не были ни приведены, ни даже анонсированы. Единственная дополнительная подробность, которую упомянул WSJ, сводится к тому, что спецслужбы, которых в США множество, пришли к разным выводам: версию, которую теперь разделяют министерство энергетики и ФБР, не поддержали четыре другие (не названные) ведомства, склоняющиеся к „естественной“ версии. Еще две спецслужбы (также не названные) с выводами пока не определились.

Сразу после публикации Nature о собственных расследованиях напомнили и американские спецслужбы, а также профильные ведомства. 26 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство энергетики США в засекреченном докладе, представленном Белому дому и ключевым членам Конгресса, склоняется к версии о лабораторной утечке, пусть и с „низкой степенью уверенности“. Через несколько дней с аналогичным заявлением выступил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй . В интервью Fox News он заявил, что „ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане“.

Бесспорным остается тот факт, что с марта 2021 года, то есть за два года после окончания первоначального расследования, никаких новых результатов так и не было опубликовано

Если оставить в стороне планы ВОЗ на будущее, бесспорным остается тот факт, что с марта 2021 года, то есть за два года после окончания первоначального расследования, никаких новых результатов так и не было опубликовано. И все вопросы, на которые должна была ответить вторая часть расследования, повисли в пустоте.

ВОЗ выступила с опровержением материала Nature, настаивая на том, что поиск источников вируса продолжается, пусть даже очередная стадия расследования в исходно задуманном виде действительно так и не была проведена. Теперь поиск будет вестись в рамках новой, специально созданной Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), предварительный доклад которой был опубликован в июне 2022 года. В Nature, в свою очередь, отвергли обвинения в некорректности собственных выводов.

В середине февраля научный журнал Nature опубликовал статью на основе комментариев экспертов, входивших в состав комиссии Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) по расследованию обстоятельств возникновения SARS -CoV-2 в китай ском городе Ухане. Из материала следовало, что вторая фаза расследования фактически так и не состоялась — прежде всего, из-за нежелания Китая сотрудничать с экспертами.

SARS-CoV-2 по происхождению вообще не имеет отношения к Китаю, а попал в Ухань с замороженными продуктами из других стран.

SARS-CoV-2 появился в дикой природе и попал в Ухань вместе с зараженными животными. Ими могли быть либо природные носители вируса, либо пока не установленные промежуточные его хозяева;

SARS-CoV-2 появился в современном виде в дикой природе, но попал в Ухань не без помощи ученых. Либо прямой — из коллекции Уханьского института вирусологии, либо косвенной — в результате заболевания кого-то из участников многочисленных научных экспедиций в места расселения летучих мышей;

SARS-CoV-2 представляет собой результат генетической манипуляции либо искусственной эволюции в уханьской лаборатории, где вирус сделали гораздо опаснее для человека, чем он был в природе. Затем вирус сбежал из лаборатории по недосмотру ученых — скорее всего, в результате заражения одного из сотрудников;

SARS-CoV-2 был специально разработан Китаем (как вариант — в сотрудничестве с США) в качестве биологического оружия и выпущен в популяцию для уничтожения людей;

Спор идет лишь о том, какая из рассматриваемых версий выглядит более убедительной в условиях неполноты имеющихся данных.

Окончательного ответа на вопрос о том, откуда и как появился SARS-CoV-2, до сих пор нет. Есть (огромное) количество деталей, которые можно складывать в версии по собственному усмотрению. Это признают почти все: и эксперты ВОЗ, и представители американских спецслужб, и разумные сторонники теории о лабораторной утечке. Спор идет лишь о том, какая из рассматриваемых версий выглядит более убедительной в условиях неполноты имеющихся данных. А сами версии образуют непрерывный спектр оттенков злонамеренности, которую их авторы склонны приписывать Китаю и китайским ученым, а также их международным коллегам. Этот спектр можно представить так:

Ответа на вопрос о происхождении SARS-CoV-2 до сих пор нет

Так или иначе, споры о происхождении пандемии, в какой-то момент вроде бы утихшие, снова идут публично. При этом парадоксальным образом ничего нового не произошло: спецслужбы не сказали ничего конкретного, в ВОЗ не представили никаких новых результатов. В таком положении ситуация может быть заморожена еще надолго — поэтому самым полезным решением представляется напомнить три простых факта о происхождении ковид а, которые нам достоверно известны и вряд ли будут подвергнуты пересмотру в ближайшее время.

8 марта в Палате представителей США состоялись первые слушания специального подкомитета, посвященные расследованию истоков пандемии коронавирус а. Пока новых данных в обсуждении не представлено, зато Сенат уже решил обнародовать данные разведок. Есть вероятность, что не в ближайшей перспективе, но в обозримом будущем важная информация все же может быть представлена общественности.

Фактически же все согласны с тем, что вирус стал передаваться от человека к человеку именно в Ухане, что произошло это где-то в ноябре-декабре 2019 года.

Ни первая, ни последняя гипотеза почти не имеют сторонников. Теория биологического оружия никогда не рассматривалась всерьез людьми с адекватным представлением о том, каким бывает и не бывает такое оружие (к словам известного вирусолога, сотрудника национальных институтов здоровья США Евгения Кунина о том, что это „патологический бред“, добавить практически нечего).

Что касается версии о том, что вирус появился не в Китае, то она была выдвинута китайскими властями в начале пандемии в качестве сиюминутного политического противовеса необоснованным обвинениям со стороны США, которые озвучивал тогдашний президент Дональд Трамп. Эту версию рассматривали эксперты ВОЗ в ходе первой фазы расследования и даже назвали ее „возможной“ (possible) — однако сейчас она практически не обсуждается и найти ее сторонников среди ученых довольно сложно.

Фактически же все согласны с тем, что вирус стал передаваться от человека к человеку именно в Ухане, что произошло это где-то в ноябре-декабре 2019 года, а центром распространения вируса стал Хуананьский рынок животных.

Набор основных аргументов о происхождении вируса сложился еще в 2021 году — с тех пор мало что изменилось

Общий корпус научной литературы о ковиде составляет уже более 330 тысяч статей, причем в это число не включены еще не прошедшие рецензию препринты. Как минимум восемь тысяч из них посвящены происхождению SARS-CoV-2, в том числе и вследствие лабораторной утечки. К научным статьям следует прибавить журналистские публикации, часть которых основана на сообщениях разведки и других закрытых источниках. Часто научные публикации превращаются в серии заочных споров между группами, которые придерживаются разных версий.

Вот источники, по которым можно составить представление о ключевых аргументах в пользу разных версий: