УПЦ окончательно изгоняют из Киево-Печерской Лавры. Почему в Украине это мало кого возмутит?

В письме директора заповедника, опубликованном в пятницу на сайте учреждения, говорится, что монастырь УПЦ должен покинуть Нижнюю Лавру с 29 марта.

Ранее Украинской православной церкви (которая с началом войны убрала из официального названия упоминание о Московской патриархии, но сохранила каноническую связь с ней) запретили пользоваться храмами Верхней Лавры, теперь же изгоняют со всей территории древнего киевского монастыря.

На каких основаниях это делается и почему это теперь уже мало кого в Украине возмутит?

Возмущения в Украине уже не будет

Содержание письма, которое сегодня утром получил наместник Киево-Печерской лавры, можно пересказать кратко: Лавру выгоняют из Лавры. У монахов есть неполные три недели на то, чтобы собрать вещи и переселиться… куда угодно.

С формальной точки зрения все более-менее понятно. Монастырь Украинской православной церкви (еще недавно к ее названию прибавляли „Московского патриархата“, но сейчас любая привязка к Москве глубоко оскорбительна для ее представителей) использует древние помещения Лавры на основании договора аренды, заключенного при президенте Викторе Януковиче в 2013 году.

При нынешнем президенте Владимире Зеленском оказалось, что монастырь условия этого договора нарушает. А это означает, что у государства есть право его разорвать.

Но, разумеется, на деле все намного сложнее. УПЦ - несмотря на все свои усилия по имиджевому отдалению от Русской церкви - до сих пор ассоциируется у многих украинцев именно с Москвой. А главное - эта ассоциация четко срабатывает в голове у Зеленского. И тут нужно понимать: за последний год Владимир Зеленский и вся Украина прошли огромный путь, если речь идет об их отношении к России, россиянам, всему русскому, всему, что похоже на русское.