Судьба русского олигарха. Как гражданин Латвии Петр Авен шел к успеху, а оказался под санкциями

Утром 9 марта Леонид Волков признался, что письмо в защиту олигарха подписывал и заявил, что решил „взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности“. Это уже не первый скандал за последние несколько недель, в котором встречается имя Петра Авена . Кто же такой гражданин Латвии, русский олигарх Петр Авен и почему подписание письма в его защиту стоило поста главному представителю Алексея Навального за рубежом? Разбирался латвийский портал Delfi.

Вилла с премией

В 162 километрах от Риги и 8,5 километрах от Мадоны в живописном лесочке на перешейке между двух озер, по-латышски называемых Mazais Klauģis и Lielais Klauģis (Большой и Малый Колокол) на участке площадью в 60 гектаров стоит модернистская вилла, больше похожая на терминал небольшого аэропорта. Это архитектурный объект включает не только хозяйский дом, но и гостевой дом, дом привратника, отдельно стоящую сауну и даже вертолетную площадку. Автор проекта — один из некогда самых модных и дорогостоящих российских архитекторов — Тотан Кузембаев. Стоимость объекта никогда не разглашалась.