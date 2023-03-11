Мнение
11.03.2023, 09:30

МНЕНИЕ | Худшее, что можно сделать — отобрать у граждан РФ право голосовать

 
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

На выборы в Эстонии — особенно в русскоязычных регионах — решающим образом повлияли война в Украине и снос советских памятников, считает главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

Пока Кая Каллас в Харьюмаа, как первоклассный боксер, посылала в нокдаун соперников по предвыборной гонке, жители Ида-Вирумаа решили проголосовать протестно. Потому что считают, что им есть, против чего протестовать. Первую строчку в регионе уверенно занял Михаил Стальнухин — 4578 голосов. В августе его изгнали из Центристской партии, после того, как он, говоря о переносе нарвского танка, прямым текстом сказал, что с памятниками могут бороться только фашисты. Второе место — на спортивных турнирах (а массаж — это почти спорт!) за него дают „серебро“ — ушло к Айво Петерсону, чуть-чуть не дотянувшему до 4000 голосов. Ну а огненно-рыжая бронзовая медаль уходит депутату Европарламента Яне Тоом. Она, пожалуй, чаще, чем кто-то другой из центристов, вступала в конфронтацию с действующим правительством.

Увы, такие результаты таят в себе сразу несколько проблем. Проблема номер один — никто из тройки „призеров“ не будет представлять свой регион в парламенте. Стальнухин шел на выборы как независимый депутат, пройти в этом случае заведомо практически нереально, Петерсон, который наблюдал за ходом голосования из России (надеюсь, он сумел настроить VPN, ведь большинство эстонских информационных ресурсов там перекрыты), вместе с ОЛПЭ не набрал 5% голосов, хотя и заработал госфинансирование.

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