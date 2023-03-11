МНЕНИЕ | Худшее, что можно сделать — отобрать у граждан РФ право голосовать

Пока Кая Каллас в Харьюмаа, как первоклассный боксер, посылала в нокдаун соперников по предвыборной гонке, жители Ида-Вирумаа решили проголосовать протестно. Потому что считают, что им есть, против чего протестовать. Первую строчку в регионе уверенно занял Михаил Стальнухин — 4578 голосов. В августе его изгнали из Центристской партии, после того, как он, говоря о переносе нарвского танка, прямым текстом сказал, что с памятниками могут бороться только фашисты. Второе место — на спортивных турнирах (а массаж — это почти спорт!) за него дают „серебро“ — ушло к Айво Петерсону, чуть-чуть не дотянувшему до 4000 голосов. Ну а огненно-рыжая бронзовая медаль уходит депутату Европарламента Яне Тоом. Она, пожалуй, чаще, чем кто-то другой из центристов, вступала в конфронтацию с действующим правительством.