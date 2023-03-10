МНЕНИЕ | За последний год я стал ненавистником всех русских...

Для многих за последний год я стал ненавистником всех русских. Мне в этой роли некомфортно — я так не думаю. Так вышло из-за моих неловких высказываний (не надо было мне увлекаться твиттером). С другой стороны, поди сейчас что-нибудь напиши, не оскорбив. Можно молчать, но и молчание оскорбительно — чего это ты был публичным, а тут замолчал.

Я переехал в Берлин, у этого есть интересный эффект — тут можно свободнее говорить. Я не в праве оправдываться перед украинцами и грузинами (список народов бывшего СССР можно продолжить). Тем более — что-то навязывать. Но здесь, в Германии, не так. Моя имперская Москва далеко, а карта Восточной Европы для меня, еврея, состоит не только из мест преступлений СССР и России, но и из городов и местечек, где застрелили или задушили моих предков.

Я уже успел сходить на разговор на Deutsche Welle, где немецкая журналистка говорила об отвратительности русского общества (вот прямо всего вообще) и о том, что русские не протестуют.

Я ей ответил примерно следующее. Разумеется, в 10 раз короче, но коротко я не очень умею писать.

Один из итогов прошедшего года: дна нет и остановить свободное падение мы не можем. Дна нет, но есть тысячи, десятки, а то и сотни тысяч россиян, которые не сдаются. Политики, которые не боятся идти в тюрьму. Активисты, которых сажают, избивают и пытают, но они выходят и борются. Люди переводят миллионы в Украину. Люди волонтерят. Даже едут в Украину воевать. Есть те, кто пишут. Есть те, кто говорят. Есть те, кто поют. Кто-то в безопасности, кто-то в опасности.

Этот год придумал термин „хорошие русские“. Они хотят сойти хорошими на Западе, получить ВНЖ, отказаться от старого, сохранить привилегии, переобуться, предать, купить прощение. Коррупцией легко объяснить действия оппонента — дальше спорить уже не надо. Тем не менее, я уверен, что для большинства претендентов на это звание диалог происходит не с внешним миром, а с собственной совестью и стыдом.