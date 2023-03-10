Мнение
10.03.2023, 18:29

МНЕНИЕ | За последний год я стал ненавистником всех русских...

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Илья Красильщик
журналист, медиаменеджер
Алексей Навальный
Алексей Навальный
ФОТО: Alexander Zemlianichenko | AP

Этот год придумал термин „хорошие русские“. Они хотят сойти хорошими на Западе, получить ВНЖ, отказаться от старого, сохранить привилегии, переобуться, предать, купить прощение. Коррупцией легко объяснить действия оппонента — дальше спорить уже не надо. Тем не менее, я уверен, что для большинства претендентов на это звание диалог происходит не с внешним миром, а с собственной совестью и стыдом, пишет журналист Илья Красильщик на своей странице в социальной сети.

Для многих за последний год я стал ненавистником всех русских. Мне в этой роли некомфортно — я так не думаю. Так вышло из-за моих неловких высказываний (не надо было мне увлекаться твиттером). С другой стороны, поди сейчас что-нибудь напиши, не оскорбив. Можно молчать, но и молчание оскорбительно — чего это ты был публичным, а тут замолчал.

Я переехал в Берлин, у этого есть интересный эффект — тут можно свободнее говорить. Я не в праве оправдываться перед украинцами и грузинами (список народов бывшего СССР можно продолжить). Тем более — что-то навязывать. Но здесь, в Германии, не так. Моя имперская Москва далеко, а карта Восточной Европы для меня, еврея, состоит не только из мест преступлений СССР и России, но и из городов и местечек, где застрелили или задушили моих предков.

Я уже успел сходить на разговор на Deutsche Welle, где немецкая журналистка говорила об отвратительности русского общества (вот прямо всего вообще) и о том, что русские не протестуют.

Я ей ответил примерно следующее. Разумеется, в 10 раз короче, но коротко я не очень умею писать.

Один из итогов прошедшего года: дна нет и остановить свободное падение мы не можем. Дна нет, но есть тысячи, десятки, а то и сотни тысяч россиян, которые не сдаются. Политики, которые не боятся идти в тюрьму. Активисты, которых сажают, избивают и пытают, но они выходят и борются. Люди переводят миллионы в Украину. Люди волонтерят. Даже едут в Украину воевать. Есть те, кто пишут. Есть те, кто говорят. Есть те, кто поют. Кто-то в безопасности, кто-то в опасности.

Этот год придумал термин „хорошие русские“. Они хотят сойти хорошими на Западе, получить ВНЖ, отказаться от старого, сохранить привилегии, переобуться, предать, купить прощение. Коррупцией легко объяснить действия оппонента — дальше спорить уже не надо. Тем не менее, я уверен, что для большинства претендентов на это звание диалог происходит не с внешним миром, а с собственной совестью и стыдом.

Тысячи россиян — это много или мало? Мало по сравнению со всей страной. Но когда в 1968-м советские танки были в Праге, на Красную площадь вышло 8 человек. 8 человек — это много или мало? 10 участников мюнхенской Белой розы — это много или мало? Как оценить соотношение протеста к уровню кровожадности режима?

Социальные сети заполнены срачами, но это обманчиво. Если выключить твиттер, можно увидеть не ненависть, а солидарность и взаимопомощь. Люди организуются в медиа, волонтерские организации, да хоть в чатики — и делают, делают, делают. Что-то из этого видно, что-то скрыто. Силы и деньги кончаются, подступает отчаяние, но я не вижу, чтобы хоть какая-либо организация закрылась. Нет, их становится больше. Эти усилия не оправдывают страну, развязавшую войну. Это капля в море, но эта капля есть.

Мы с Ксюшей Мироновой недавно выпустили эпизод подкаста „Времени больше не будет“ с историком диссидентского движения Александром Даниэлем. Он говорит там, что диссиденты не верили в победу и вообще не о победе думали. Я восхищаюсь Алексеем Навальным, который сидит в ПКТ и верит в будущее. Я в будущее не верю, я думаю, что победить может только Украина, и я желаю этой победы. Наша антифашистская победа если и случится, то сильно позже. Но даже если так — это не повод ничего не делать .

То, что делают одни россияне, не отменяет того, что делают другие, убивая в Украине, донося в России. Но правило работает в обе стороны: доносящие и убивающие не отменяют помогающих и сидящих. Добро и зло существуют рядом, вот они.

Этот год показал, что мы существуем. Мы есть, мы будем, нас не сломить — и если есть в этой темной комнате хоть сколько-то света, то вот он.

(Вас бесит „мы“? Но ведь это необязательно именно вы. Я не знаю, сколько этих „мы“ и я не навязываю его именно вам — и чувствую, что я такой не один.)

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