Выборы 2023
10.03.2023, 15:27

Государственный суд оставил жалобу EKRE на электронные выборы без рассмотрения

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Коллегия Госсуда. Иллюстративный снимок
Коллегия Госсуда. Иллюстративный снимок
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Государственный суд Эстонии оставил сегодня без рассмотрения жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE) на результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу, так как Республиканская избирательная комиссия (VVK) еще не рассмотрела этот вопрос.

В Госсуд 9 марта поступила жалоба от EKRE, в которой оспаривались результаты выборов в Рийгикогу, оглашенные VVK 5 марта. Партия также просила признать результаты электронного голосования недействительными.

VVK объяснила Госсуду, что комиссия еще не утвердила результаты выборов в Рийгикогу. Результаты электронного голосования утвердила 5 марта Государственная служба по организации выборов, которая непосредственно организует электронное голосование.

Коллегия Госсуда по конституционному надзору пояснила, что жалобу на действия избирательной службы следует в первую очередь подавать в VVK, чего, по данным VVK, EKRE не сделала.

В Госсуд можно подавать жалобу только после ее рассмотрения в VVK.

Поэтому принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Госсуда, и она оставлена без рассмотрения.

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