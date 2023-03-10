МНЕНИЕ | В Таллинне не доверяют Нарве и наоборот

Вообще, вопрос доверия, как внутри Ида-Вирумаа, так и между русскоязычным Северо-Востоком и Тоомпеа, очень сложный. Многие проблемы возникают именно из-за того, что в Таллинне не доверяют Нарве и наоборот. В результате ком взаимного недовольства растёт, стороны начинают прибегать к резким шагам и акциям устрашения. И всё это вместо того, чтобы хотя бы попытаться посмотреть через стену недоверия и сделать что-то сообща.