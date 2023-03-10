Мнение
10.03.2023, 15:24

МНЕНИЕ | В Таллинне не доверяют Нарве и наоборот

 
Политики Ида-Вирумаа играют на национальных чувствах населения
Дмитрий Иванов
публицист
Празднование ЭР105 в Нарве
Празднование ЭР105 в Нарве
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Результаты выборов в Ида-Вирумаа наглядно показали, к чему приводит ситуация, когда избранная власть забывает о данных избирателям обещаниях, выводя на первое место узкокорпоративные интересы. В результате на смену ей пытаются прийти популисты-провокаторы. У последних тоже ничего не выходит, но из-за этого представительство целого региона в парламенте страны резко сокращается, отмечает публицист Дмитрий Иванов в колонке для RusDelfi.

Вообще, вопрос доверия, как внутри Ида-Вирумаа, так и между русскоязычным Северо-Востоком и Тоомпеа, очень сложный. Многие проблемы возникают именно из-за того, что в Таллинне не доверяют Нарве и наоборот. В результате ком взаимного недовольства растёт, стороны начинают прибегать к резким шагам и акциям устрашения. И всё это вместо того, чтобы хотя бы попытаться посмотреть через стену недоверия и сделать что-то сообща.

Ида-Вирумаа как воздуха не хватает объединяющих проектов. В конце концов, жизнь не сошлась клином на памятниках, названиях улиц или событиях, происходящих за тысячи километров от Эстонии. Всё это, конечно, тоже имеет значение, но ни один танк на хлеб не намажешь, а от взаимного размахивания перед носом флагами психологический климат здоровее не становится.

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