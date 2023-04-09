Эстонка, мечтавшая стать летчицей во время Второй мировой: „Женщины шли рыть окопы: лопаты на плечо — и с песней“

Жительница Таллинна Магда Витисманн обожала летать. Тот факт, что молодая девушка мечтает стать военным летчиком, был настолько необычен для Эстонии 1920-х годов, что об этом писали газеты по всей стране. „Недавно барышня из Таллинна Магда Витисманн обратилась к военному министру с просьбой принять ее в военно-воздушные силы. Девушка, окончившая весной прошлого года среднюю школу, хочет стать пилотом, а так как других возможностей для учебы нет, она хочет вступить в военно-воздушные силы. Военный министр направил просьбу командиру авиаполка для принятия решения“, — писала газета Järva Teataja в начале сентября 1926 года.