ОТ РЕДАКЦИИ | Главным вопросом для нового правительства должна стать экономика и благосостояние жителей

Партия реформ одержала уверенную победу на выборах. Они взяли 37 мандатов, их лидер Кая Каллас получила рекордное число голосов, а посредственный, если не сказать плохой, результат их конкурентов означает, что реформисты могут расслабиться и выдохнуть, ведь сценарий четырехлетней давности, когда их главные соперники договорились между собой и оставили Партию реформ в оппозиции, теперь исключен. В этот раз EKREIKE - коалиция EKRE, Isamaa и центристов - не может повториться, потому что в складчину у этих партий только 41 место в новом составе Рийгикогу.

Зато у реформистов есть сейчас как минимум четыре разные комбинации для нового состава правительства. Наиболее вроятным является сценарий, что новая коалиция будет создана из реформистов, социал-демократов и Eesti 200. Лидер Eesti 200, Лаури Хуссар, уже перед выборами проявил желание создать коалицию с реформистами, кроме того, одна из предвыборных реклам социал-демократов тоже обещала противостоять EKREIKE вместе с реформистами и Eesti 200.

У реформистов, социал-демократов и Eesti 200 совпадают взгляды по ряду вопросов, и найти общий язык им не составит труда. Переговоры между тремя партиями уже идут, и лидеры этих партий заявили, что важными темами являются „зеленый поворот“ и закон о совместном проживании. Спору нет, эти темы для кого-то очень важны, но такие новости являются разочарованием для большинства населения, которое едва-едва управляется со своими финансовыми делами. Инфляция в Эстонии в прошлом году превысила 20%, кроме того, в стране экономический спад.

Конечно, политикам неприятно обсуждать серьезные проблемы, для решения которых требуются усилия, а не только разговоры и обещания, которые не будут выполнены. Главным вопросом для нового правительства должна стать экономика и благосостояние жителей. Правительство должно дать людям хоть какую-то уверенность, что трудности будут преодолены, и не только перед выборами, но и после них. Кроме того, для эстонских политиков неприятным сюрпризом стали результаты радикальных, пророссийски настроенных кандидатов в Ида-Вирумаа. Это сложный регион со своими специфическими проблемами. Но и там благосостояние людей - вопрос, которым правительство должно серьезно заниматься. Коалиции следует усилить правительственное присутствие в регионе и обратить внимание на нужды людей, проживающих там. Чтобы следующие выборы не принесли новых сюрпризов.