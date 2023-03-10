МНЕНИЕ | Владимир Свет: реформисты нас обманывали до выборов или обманывают сейчас?(24)
Переговоры о новой коалиции между реформистами, партией Eesti 200 и социал-демократами начались с холодного душа для избирателей, отмечает вице-мэр Таллинна Владимир Свет в колонке для RusDelfi.
Во-первых, Партия реформ объявила, что бюджет надо урезать на миллиард евро и что у государства плохи дела с финансами. Во-вторых, младшие партнёры сразу дали понять, что красных линий у них в принципе нет.
Последние два года министерство финансов управлялось партией премьер-министра и при составлении бюджета этого года нам радостно объявили, что финансы страны в надежных руках и можно спать спокойно. Теперь, по прошествии пары месяцев, ситуация поменялась на 180 градусов, и с бюджетом все очень плохо. Возникает вопрос: нас обманывали до выборов или обманывают сейчас? Не исключаю оба варианта, ведь министр финансов Аннели Аккераман не справляется не то что с госбюджетом, она даже не смогла вовремя представить годовые отчеты собственных кампаний.
В этой связи неплохо было бы вспомнить основные бюджетные обещания будущих партнёров по коалиции. Так, Партия реформ обещала поднять пенсии до 1000 евро, социал-демократы до 1200 евро. Последние также пообещали поднять до 1200 евро минимальную зарплату. А зарплату учителям пообещали в размере 130% от средней зарплаты. Кроме того, победившая на выборах партия обещала поддерживать строительство специальных домов для пенсионеров. Привожу лишь самые броские обещания, вокруг которых строились предвыборные кампании – как будут их выполнять коалиционные партнёры, урезающие бюджет страны на миллиард евро, не совсем понятно.
Но эта история совсем не нова в эстонской политике. Мы уже неоднократно наблюдали, к чему приводят пафосные речи реформистов о необходимости снижения дефицита бюджета. Сначала под предлогом соблюдения бюджетного баланса в долгий ящик отправляются обещанные дорогостоящие и сложные социальные реформы. А потом вдруг перед следующими выборами нам доложат об успешной финансовой политике, которая (вот неожиданность!) позволяет повысить какое-то пособие, которое отлично дополняет предвыборную кампанию реформистов. Провернуть этот трюк партии Каи Каллас будет тем более просто, что потенциальные партнёры подпишут любые условия коалиционного договора.
Последние месяцы много спорили о том, что же является главной темой предвыборной кампании – безопасность или благополучие жителей Эстонии? Парадоксально, что по теме безопасности у партий практически не было различий в подходах, хотя этот вопрос и доминировал в рекламах и речах. И грустно, что благосостояние жителей страны останется за бортом будущей коалиции так же, как оно не стало предметов яростных предвыборных дискуссий.
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