МНЕНИЕ | Владимир Свет: реформисты нас обманывали до выборов или обманывают сейчас?

Во-первых, Партия реформ объявила, что бюджет надо урезать на миллиард евро и что у государства плохи дела с финансами. Во-вторых, младшие партнёры сразу дали понять, что красных линий у них в принципе нет.

Последние два года министерство финансов управлялось партией премьер-министра и при составлении бюджета этого года нам радостно объявили, что финансы страны в надежных руках и можно спать спокойно. Теперь, по прошествии пары месяцев, ситуация поменялась на 180 градусов, и с бюджетом все очень плохо. Возникает вопрос: нас обманывали до выборов или обманывают сейчас? Не исключаю оба варианта, ведь министр финансов Аннели Аккераман не справляется не то что с госбюджетом, она даже не смогла вовремя представить годовые отчеты собственных кампаний.

В этой связи неплохо было бы вспомнить основные бюджетные обещания будущих партнёров по коалиции. Так, Партия реформ обещала поднять пенсии до 1000 евро, социал-демократы до 1200 евро. Последние также пообещали поднять до 1200 евро минимальную зарплату. А зарплату учителям пообещали в размере 130% от средней зарплаты. Кроме того, победившая на выборах партия обещала поддерживать строительство специальных домов для пенсионеров. Привожу лишь самые броские обещания, вокруг которых строились предвыборные кампании – как будут их выполнять коалиционные партнёры, урезающие бюджет страны на миллиард евро, не совсем понятно.