Кристиансен стал победителем Кубка мира в зачете индивидуальных гонок

Заключительная индивидуальная гонка сезона прошла в четверг в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. По итогам гонки Кристиансен занял второе место, уступив только немцу Бенедикту Доллю.

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