Когда Таллинн окончательно откажется от газа?

„В Вяо разрабатывается и проект запуска производства зеленого водорода. Планируется начать производство водорода из энергоносителей с нулевым уровнем выбросов (ветер, солнце) и полученный зеленый водород использовать прежде всего для городского транспорта. Есть и другие проекты по развитию водорода, их поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду. Транспорт является крупнейшим в Таллинне источником выбросов, и мы все заинтересованы в том, чтобы в городе было больше чистого воздуха“, – говорит Ааре Вабамяги.

Utilitas развивает также солнечные и ветропарки, и в будущем энергетическая компания планирует начать использовать для производства тепла больше тепловых насосов. Их эффект заключается в том, что насосы запускаются с помощью зеленого электричества, произведенного самой компанией, и тепловые насосы могут преобразовывать тепло с более низким потенциалом в такое, которое можно использовать для центрального теплоснабжения. Разрабатывается и способ возврата отработанного тепла из сточных вод на Пальяссааре в систему центрального отопления с помощью теплового насоса.

Теплоэлектростанции Utilitas в Вяо работают на биотопливе, кроме того, они действуют и как комбинированные теплоэлектростанции, и как солнечные электростанции. Комбинированные теплоэлектростанции производят электричество, которое подается в электросеть, и тепло, которое используется для обогрева зданий. Таким образом для получения энергии расходуется меньше топлива, и при этом производится значительно меньше выбросов, поскольку это система эффективного центрального отопления.

В столице остались еще и такие районы, которые отапливаются котельными на природном газе. Но многие из них уже подключаются к магистральной сети Utilitas, так что вскоре и туда по трубам отопления будет поступать более зеленое тепло.

Руководитель проектов в области энергоэффективности Таллиннского департамента городского имущества Ааре Вабамяги отмечает, что именно с точки зрения использования возобновляемой энергии Таллинн уже является довольно зеленым городом: „Две трети столичных зданий отапливается посредством системы центрального отопления, которое обеспечивает крупнейший в Эстонии производитель возобновляемой энергии Utilitas“.

Большое будущее биогаза

„Таллиннские автобусы уже несколько лет назад начали ездить на биогазе. Это оказалось настолько хорошей идеей, что автобусы Тарту, Раквере и Пярну тоже перешли на биогаз. В результате возникла нехватка биометана: выяснилось, что на все автобусы биогаза не хватает. Сейчас биогаз обогащается до биометана в бо́льших объемах, чтобы обеспечить возросшие потребности транспортных предприятий, и это позволяет городскому транспорту снижать вредные выбросы“, – поясняет Ааре Вабамяги.

До сих пор основными производителями биогаза были крупные фермы, но на самом деле возможностей для производства биогаза больше. Ааре Вабамяги приводит в качестве примера то, что биогаз для производства электричества собирали на закрывшейся свалке в Пяэскюла. На данный момент газ на свалке начинает истощаться, и на этом месте планируется построить солнечный парк.

Кроме того, в прошлом году в Маарду был открыт новый завод по производству биогаза EKT Ecobio с производственной мощностью 2 миллиона кубометров биометана в год. Вырабатываемый биогаз используют таллиннские городские автобусы.

Солнечные электростанции на городских крышах

Хотя горуправа предлагает квартирным товариществам пособия, так что можно получить поддержку при строительстве солнечных электростанций, интерес к этому небольшой. И в 2022 году квартирные товарищества не подали ни одного ходатайства о пособии для поддержки строительства солнечных электростанций.

Но город показывает в этом хороший пример. Уже в этом году на крышах различных зданий, принадлежащих городу, будут установлены первые 17 солнечных электростанций, и тендеры на строительство солнечных электростанций продолжаются.

Вот уже 3–4 года Таллинн покупает только зеленую электроэнергию – ту, происхождение которой из возобновляемых источников подтверждено сертификатом.