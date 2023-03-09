ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (379-й день) | РФ подвергла Украину новому ракетному обстрелу, назвав это „ответом на теракт в Брянской области“

Минобороны РФ назвало удары по Украине „ответом на теракт в Брянской области“ . „В ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия“, - говорится в сообщении Минобороны России. „Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым „Кинжалом“, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены“, - сказано там же.

Россия подвергла Украину новому ночному ракетному обстрелу. Украинские СМИ сообщили о повторном пуске ракет из района Черного моря в направлении центральных областей страны. Тем временем поступают сведения о результатах первых пусков. Так, взрывы зафиксированы в Днепре, Одессе и Одесской области. Российские ракеты замечены над Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областями. В Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях продолжает работать ПВО.

Правительство Чехии одобрило отправку миссии, задача которой - помочь в расследовании военных преступлений, совершенных в Украине , сообщает чешский телеканал CT24. Группа сотрудников военной полиции численностью до 15 человек войдет в состав следственной группы Международного уголовного суда (МУС) и будет привлекаться к работе периодически - по четыре-шесть недель несколько раз в год, в зависимости от потребностей МУС.

Россия, по-видимому, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО , однако вероятность такого сценария сохраняется, говорится в ежегодном отчете об угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов, опубликованном американский разведкой. „Российские лидеры до сих пор избегали действий, которые могли бы расширить конфликт за пределы Украины, но риск эскалации остается значительным“, - поясняется в докладе. Его авторы отмечают, что военные неудачи в Украине могут нанести ущерб репутации президента РФ Владимира Путина внутри страны и тем самым спровоцировать дополнительные эскалационные действия России в попытке властей вернуть себе общественную поддержку.

Если российским войскам удастся захватить Бахмут, это станет кульминацией их наступления на востоке Украины, так как для продвижения за пределы Бахмута у них нет ни боевой мощи, ни подкреплений. Такой вывод содержится в очередном аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). По оценке его экспертов, заявление владельца ЧВК „Вагнера“ Евгения Пригожина, что его наемники заняли весь восточный Бахмут, соответствует имеющимся визуальным доказательствам и сейчас под контролем „вагнеровцев“ находится не менее 50 процентов территории города. В то же время ISW отмечает, что не обнаружил никаких признаков того, что у российских военных есть хорошо оснащенные и подготовленные резервы, чтобы продвинуться за пределы Бахмута.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена из-за российских ночных ракетных ударов, сообщается в Telegram-канале НАЭК „Энергоатом“. Согласно заявлению компании, отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. „Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации“, - говорится в тексте публикации. НАЭК также сообщает, что 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

Руководитель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль подразделениями группы „Вагнер“ села Дубово-Василевка под Бахмутом (Артемовск). „Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК „Вагнер“. На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами“, - распространила пресс-служба заявление Пригожина в четверг.

Власти Польши заявили в четверг, что партия из 10 обещанных Украине танков Leopard2А4 передана украинской стороне. Всего Варшава обязалась дать Киеву 14 „Леопардов“, четыре первые единицы были переправлены ранее. „Речь идет о целом батальоне тяжелых танков, и его часть, обещанная Польшей, уже доставлена. Часть от наших союзников прибудет в Украину в ближайшее время“, - сказал журналистам министр обороны Мариуш Блащак.