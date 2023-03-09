В Тбилиси снова проходит акция протеста

Как сообщает наш корреспондент из Тбилиси, в акции, организованной на столичном проспекте Руставели, принимают участие представители различных НКО, студенты, общественные активисты, политики и простые граждане.

На проспекте Руставели снова ограничено движение транспорта, возле парламента собираются тысячи человек.

Протестующие требуют ясности по поводу отзыва законопроекта об „иностранных агентах“ и освобождения всех задержанных на акциях протеста.

Как уже сообщалось, правящая партия „Грузинская мечта“ и другие партии из парламентского большинства Грузии приняли решение отозвать законопроект „О прозрачности иностранного влияния“, вызвавший массовые протесты в обществе.

Законопроект внесли в парламент страны в двух вариантах. 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект „О прозрачности иностранного влияния“. Он предусматривает, что в Грузии появится реестр „иностранных агентов“, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20% из-за рубежа.

7-8 марта в центре Тбилиси около здания парламента на проспекте Руставели проходили массовые акции протеста, против участников которых полиция применяла водометы и слезоточивый газ. По итогам разгона митингов МВД Грузии отчиталось о задержании 133 человек по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции.