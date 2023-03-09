Итальянка выиграла на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, Туули Томингас боролась до последнего за место в первой десятке

Томингас уступила итальянке 3 минуты 18 секунд с одной минутой штрафа. При этом Томингас допустил единственный промах на последнем огневом рубеже. Томингас вышла на четвертый огневой рубеж, занимая девятое место. В итоге эстонка заняла 15-е место. Если бы не минута штрафа, то Томингас, вероятно, финишировал бы шестой. При этом Томингас обеспечила себе место в гонке масс-стартом.

Среди других эстонок Регина Эрмитс заняла 50-е место с одним промахом (+5,47,7). Суюзен Кюльм была 57-й (3; +6,03,0), а Йоханна Талихярм была 70-й (5; +7,38,6).

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер не допустила промахов и прошла дистанцию за 41.19,6. Второй стала другая итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд. Третье место заняла немка Денизе Херрман-Вик

Мужская гонка на 20 км стартует в 17:20. В соревнованиях примет участие четверо эстонцев: Роберт Хелдна (стартовый номер 73), Райдо Рянкель (75) и дебютанты Юри Уха (93) и Мартен Аолаид (97).

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