Новый владелец компании-флагмана оборонной промышленности Эстонии не исключает сотрудничества с Россией

Во второй половине февраля мировая оружейная элита на пять дней собралась в Абу-Даби — там проходила международная выставка оборонных вооружений и конференция IDEX. Это что-то вроде Праздника песни для любителей оружия: более 900 экспонентов, более 130 000 посетителей из 65 стран, павильоны размером с небольшой город.

Об уровне мероприятия говорит и тот факт, что его курировал сам шейх Мухаммад бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Разумеется, на выставке была представлена и местная компания EDGE Group. У нее был свой павильон, каждый сантиметр которого был заполнен новейшим оружием.

Наиболее известная продукция эстонской компании Milrem Robotics — боевые роботы и дистанционно управляемые военные машины. Помимо прочего, они используются в Украине для эвакуации раненых с линии фронта. Роботизированные транспортные средства THeMIS и Multiscope компания Milrem продемонстрировала и в Абу-Даби. На выставке также была представлена боевая машина Type-X.

Серьезная охота за деньгами

У компании Milrem амбициозные планы по расширению.