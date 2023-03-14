47000 евро в год на теннис: сколько денег уходит у спортсменов на тренировки, поездки, экипировку и одежду?
Приветствую всех любителей тенниса! С вами снова Елена Малыгина! В прошлых статьях я рассказывала о профессиональных турнирах и о том, как теннисисты зарабатывают деньги на развитие своей теннисной карьеры. Но на что они их тратят? Давайте разбираться.
Тренер и тренировочная база
Начнем с самого главного – тренер и тренировочная база. Большинство спортсменов работают с тренерами на контрактной основе: то есть игрок ежемесячно платит определенную сумму, а также отчисляет процент с призовых денег. Соглашение может быть устным, либо оформленным по всем правилам в бумажном виде.
К зарплате тренера как правило добавляется оплата кортов и фитнеса. Часто клубы могут выступать в качестве спонсоров и предоставлять корты теннисистам бесплатно. Если этого не происходит, то игрок за все платит сам. Тогда зарплата тренерам и оплата теннисной базы становятся самой большой постоянной тратой игрока. Чтобы в конце подвести итог и сделать расчеты относительно того, сколько денег тратит на свою карьеру среднестатистический игрок, который не входит в топ лучших, но стремиться туда, будем считать, что на тренера и тренировочную базу у него уходит 2000€ в месяц.
Соревнования и поездки
На следующем месте по степени уменьшения трат, по моему мнению, идут соревнования и поездки. В среднем, один турнир без тренера обходится в 600-700€: сюда входят билеты на самолёт (туда-обратно), неделя проживания в отеле, еда и натяжки ракеток. Если игрок берет с собой тренера, то можно смело умножать все траты на два. Конечно, можно отыграть турнир и потратить меньше денег. За несколько лет, что я играю профессиональные турниры, я видела много способов экономии, которыми пользуются игроки.
Хорошим способом сократить затраты на билеты и переезды является грамотно составленный календарь соревнований. Если выбрать турниры в одном регионе или даже в одной стране, то можно недорого перемещаться между городами на поездах. Это гораздо дешевле и зачастую легче, чем путешествовать на самолётах.
Траты на отель игроки снижают за счёт совместного проживания. Многие спортсмены договариваются жить вместе в отеле, то есть „шерить“ (от англ. „share“). Тогда жилье становится в 2 раза дешевле, ведь каждый платит лишь половину за номер. Также вместо отеля можно снять и апартаменты сразу на несколько человек. Некоторые спортсмены предпочитают апартаменты не в целях экономии, а из-за других удобств. В квартирах почти всегда есть стиральная машина и кухня, на которой можно самому готовить себе еду, а не питаться в кафе – это очень удобно и практично для спортсмена. А кто-то останавливается в апартаментах просто, чтобы сохранить ощущение „дома“, а не постоянной „отельной“ жизни.
Чтобы немного сэкономить на натяжке ракеток некоторые игроки покупают и возят с собой небольшой станок для натяжек. Конечно, данную услугу на турнире предоставляют организаторы. Одна натяжка стоит примерно 15-20€ при наличии своих струн. Некоторые игроки часто рвут струны, некоторые просто меняют уже игранные струны на новые перед каждым матчем – в любом случае все перетягивают ракетки. В среднем на одну игровую неделю требуется 5-7 натяжек, поэтому свой станок – это ещё один способ сэкономить. Дополнительным бонусом своего станка является возможность немного подзаработать, если есть время и желание, ведь можно тянуть ракетки не только себе, но и другим игрокам по цене ниже, чем у организаторов.
Некоторые турниры запрещают это делать (тянуть ракетки кому-то кроме себя), так как спортсмены таким образом лишают их заработка. Но в большинстве случаев никто не препятствует.
Способов экономии, которые используют теннисисты, великое множество. Тут фантазия не ограничивается ничем. Я думаю, что все способы хороши, если они не снижают уровень комфорта спортсмена и не влияют негативно на результаты его выступлений.
Экипировка
На этом заканчиваются самые крупные траты и остаются важные, но уже не такие большие: экипировка, одежда, физиотерапия и психолог. Начнем с экипировки. Что нужно теннисисту на год? Игроку нужно минимум 4 ракетки (при условии, что игрок не сломает их в течение года), каждая из которых стоит около 170€. Также хорошо иметь 10-12 бобин струн (одной бобины в среднем хватает на 18 натяжек) примерно по 150€ за каждую. Для хорошего хвата, то есть для сцепления руки с ракеткой необходимы намотки. Тут все индивидуально и количество намоток на год зависит от того, как сильно потеют руки, в каком климате предпочитает играть спортсмен и от других факторов. В среднем одна упаковка намоток из 30 штук стоит 50€. Этот список можно продлить, но я решила ограничиться базовым и простым набором необходимых для теннисиста предметов экипировки.
Одежда
Не менее важной частью образа теннисиста является одежда. Сегодня в спортивных магазинах можно найти все, что угодно, на любой вкус. Почти у всех профессиональных игроков, которые находятся в топе мирового рейтинга, есть контракты с фирмами одежды и экипировки. Ракетки, сумки, намотки, струны, игровые и тренировочные комплекты одежды им выдаются несколько раз в год в соответствии с соглашениями, которые игроки и их менеджеры заключают с фирмами.
Игрокам, которые стоят в рейтинге не так высоко, тоже иногда предоставляются контракты. Наличие или отсутствие договоренностей с фирмами одежды и экипировки зависит от того, из какой страны спортсмен и какие компании имеют свои представительства в этой стране; естественно, от рейтинга игрока; от наличия менеджера, который сможет договориться о заключении соглашения между теннисистом и компанией и так далее. Теннисисты, у которых нет никаких договоренностей, вольны выступать в любой одежде и с любой экипировкой.
Физиотерапия и психолог
Последнее, о чем я хотела бы рассказать – это физиотерапия и психолог. Работа с хорошим физиотерапевтом и психологом – это то, что часто остаётся в тени. Грамотное восстановление после травм помогает быстрее вернуться на корт даже после серьезных случаев. Работа с суставами и мышцами для предотвращения травм помогает держать тело в тонусе и не прерывать сезон из-за возникших с телом проблем. Помощь телу после изнурительных матчей и поддержка его во время тренировок и соревнований за счет хорошо подобранного спортивного питания – это то, в чем физиотерапевт-врач помогает теннисисту. У топовых игроков такой специалист часто присутствует в команде и следует за теннисистом на все турниры. Игроки с рейтингом пониже посещают врачей дома. Физиотерапевт также всегда присутствует на турнире – это обязательное требование для организаторов, поэтому к врачу можно обратиться в любой момент, если что-то начинает беспокоить. Конечно, гораздо лучше иметь специалиста, который ведёт игрока много лет, знает его анамнез и быстрее сможет помочь при травме. Прием физиотерапевта стоит примерно 50€. При отсутствии травм игрок обычно посещает врача минимум раз в неделю для массажа всего тела, а при наличии каких-либо проблем с телом количество посещений и траты на физиотерапевта растут.
Психолог работает с ментальным состоянием игрока. А теннис, как говорят: „20% технических навыков и 80% ментальной подготовки и стойкости“. Поэтому работы у спортсмена с психологом много. Некоторые работают с данным специалистом раз в месяц, кто-то раз в неделю, а кто-то чаще. Тут нет строгих правил, каждый выбирает для себя. Но как и с физиотерапевтом, мне кажется, средняя цена приема у психолога – 50€. Я более чем уверена, что почти все работают над своим ментальным состоянием, поэтому можно смело заносить данную сумму в графу расходов.
В год игрок вкладывает в свою развитие своей карьеры около 47000€
Все вышеупомянутые траты – это то, что я посчитала нужным включить в перечень самых важных и постоянных расходов игроков. Кто-то может не согласиться со мной, захочет добавить что-то или убрать – я буду рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях.
Чтобы подвести итоги, нужно посчитать, сколько же денег исходя из указанных мной цифр тратит на развитие своей карьеры среднестатистический спортсмен в месяц. Умножаем месячные траты на 12 и добавляем к ним единичные годовые расходы. В итоге получаем, что в год игрок вкладывает в свою развитие своей карьеры около 47000€. Сумма может показаться вам сильно завышенной или, наоборот, заниженной. Эта цифра может не иметь ничего общего с реальностью некоторых теннисистов, все траты и другие данные были указаны мной исходя из опросов моих друзей-игроков и тренеров.
Надеюсь вам было интересно читать про расходы и доходы игроков и вы не сильно устали от обилия цифр в этой и предыдущих статьях. Обещаю, дальше чисел будет меньше, потому что основной блок информации о деньгах я успешно завершила. Увидимся на следующей неделе!