47000 евро в год на теннис: сколько денег уходит у спортсменов на тренировки, поездки, экипировку и одежду?

Приветствую всех любителей тенниса! С вами снова Елена Малыгина! В прошлых статьях я рассказывала о профессиональных турнирах и о том, как теннисисты зарабатывают деньги на развитие своей теннисной карьеры. Но на что они их тратят? Давайте разбираться.

Тренер и тренировочная база

Начнем с самого главного – тренер и тренировочная база. Большинство спортсменов работают с тренерами на контрактной основе: то есть игрок ежемесячно платит определенную сумму, а также отчисляет процент с призовых денег. Соглашение может быть устным, либо оформленным по всем правилам в бумажном виде.

К зарплате тренера как правило добавляется оплата кортов и фитнеса. Часто клубы могут выступать в качестве спонсоров и предоставлять корты теннисистам бесплатно. Если этого не происходит, то игрок за все платит сам. Тогда зарплата тренерам и оплата теннисной базы становятся самой большой постоянной тратой игрока. Чтобы в конце подвести итог и сделать расчеты относительно того, сколько денег тратит на свою карьеру среднестатистический игрок, который не входит в топ лучших, но стремиться туда, будем считать, что на тренера и тренировочную базу у него уходит 2000€ в месяц.

Соревнования и поездки

На следующем месте по степени уменьшения трат, по моему мнению, идут соревнования и поездки. В среднем, один турнир без тренера обходится в 600-700€: сюда входят билеты на самолёт (туда-обратно), неделя проживания в отеле, еда и натяжки ракеток. Если игрок берет с собой тренера, то можно смело умножать все траты на два. Конечно, можно отыграть турнир и потратить меньше денег. За несколько лет, что я играю профессиональные турниры, я видела много способов экономии, которыми пользуются игроки.

Хорошим способом сократить затраты на билеты и переезды является грамотно составленный календарь соревнований. Если выбрать турниры в одном регионе или даже в одной стране, то можно недорого перемещаться между городами на поездах. Это гораздо дешевле и зачастую легче, чем путешествовать на самолётах.