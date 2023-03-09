Леонид Волков покидает пост председателя правления ФБК

„Я принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International. В скором времени мы соберемся с коллегами и они будут принимать решения о том, как они видят себе возможные форматы нашей совместной работы (и видят ли)“, — написал Волков в своем телеграм-канале.

В качестве причины своей отставки Волков назвал письмо, которое в октябре 2022 года „подписал и отправил в офис [главы европейской дипломатии] Жозепа Борреля“. „Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил“, — продолжает Волков.

Свои действия он объяснил тем, что у него „было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах“. „Я ошибся“, — считает оппозиционер.

Он добавил, что „в скором времени“ сотрудники ФБК соберутся и примут решение о возможности продолжения работы с Волковым. „О принятых решениях мы обязательно всем сообщим“, — написал соратник Навального. Он попросил прощения у всех, чье доверие не оправдал, в том числе у коллег по ФБК, сторонников и Алексея Навального.

Накануне бывший главред „Эха Москвы“ опубликовал письмо к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Его авторы призывают снять санкции против совладельцев „Альфа-групп“. Под письмом стоят подписи Волкова, сооснователей телеканала „Дождь“ Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, бывшего вице-премьера Альфреда Коха, политика Леонида Гозмана, журналистов Сергея Пархоменко и Леонида Парфенова, бизнесмена Евгения Чичваркина и экономиста Владислава Иноземцева.