16.03.2023, 10:21
76-летний мошенник: пожилой швед по поддельным документам помогал отмывать деньги в Эстонии(2)
ФОТО: Erakogu
Пожилой мужчина, неоднократно судимый в Швеции, отмывал полученные мошенническим путем деньги в Эстонии, однако организаторов схемы поймать не удалось. Eesti Ekspress побывал на суде над преступником.
На прошлой неделе на заседании Харьюского уездного суда 76-летний швед признал себя виновным в использовании поддельных документов и отмывании денег. Он присутствовал на слушании по видеосвязи — в ушах маленькие черные наушники, за спиной — антикварный шкаф. Мужчина выглядел спокойным, но изображение время от времени пропадало.