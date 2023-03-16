Эстонский экспресс
16.03.2023, 10:21

76-летний мошенник: пожилой швед по поддельным документам помогал отмывать деньги в Эстонии

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НУЖНО ОТМЫТЬ — ОТМОЕМ! Пожилой швед Гуннар Альдернес по поддельным документам открыл счет в банке и помог мошенникам отмыть деньги.
НУЖНО ОТМЫТЬ — ОТМОЕМ! Пожилой швед Гуннар Альдернес по поддельным документам открыл счет в банке и помог мошенникам отмыть деньги.
ФОТО: Erakogu

Пожилой мужчина, неоднократно судимый в Швеции, отмывал полученные мошенническим путем деньги в Эстонии, однако организаторов схемы поймать не удалось. Eesti Ekspress побывал на суде над преступником.

На прошлой неделе на заседании Харьюского уездного суда 76-летний швед признал себя виновным в использовании поддельных документов и отмывании денег. Он присутствовал на слушании по видеосвязи — в ушах маленькие черные наушники, за спиной — антикварный шкаф. Мужчина выглядел спокойным, но изображение время от времени пропадало.

Гуннар Андерс Вильхельм Альдернес — швед, живет в Хельсингборге на юге страны, куда можно быстро добраться на пароме из Дании. По словам Альдернеса, у него высшее образование в области государственного управления, а еще он инженер-механик. В настоящее время он на пенсии. Если не знать о совершенном им преступлении, его просто невозможно заподозрить в участии в преступной деятельности.

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