76-летний мошенник: пожилой швед по поддельным документам помогал отмывать деньги в Эстонии

На прошлой неделе на заседании Харьюского уездного суда 76-летний швед признал себя виновным в использовании поддельных документов и отмывании денег. Он присутствовал на слушании по видеосвязи — в ушах маленькие черные наушники, за спиной — антикварный шкаф. Мужчина выглядел спокойным, но изображение время от времени пропадало.

Гуннар Андерс Вильхельм Альдернес — швед, живет в Хельсингборге на юге страны, куда можно быстро добраться на пароме из Дании. По словам Альдернеса, у него высшее образование в области государственного управления, а еще он инженер-механик. В настоящее время он на пенсии. Если не знать о совершенном им преступлении, его просто невозможно заподозрить в участии в преступной деятельности.