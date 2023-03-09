Русская служба Би-би-си опубликовала документальный сериал Адама Кертиса „Россия 1985-1999: TraumaZone“

Cемисерийный фильм, созданный журналистом и документалистом, лауреатом премии Bafta Адамом Кертисом, доступен зрителям в России и 14 других странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Эстонии. Фильм опубликован на YouTube-канале Русской службы Би-би-си.

Премьера документального сериала Адама Кертиса состоялась в Великобритании в октябре 2022 года. Русская служба Би-би-си Ньюз публикует фильм для русскоговорящей аудитории в России и других странах, которые непосредственно затронул распад Советского Союза.

Режиссер описывает свой проект как захватывающую историю, которая погружает зрителя внутрь российского общества в момент, когда оно переживало изменения, которые перевернули жизни миллионов людей и пошатнули основу этого самого общества: „Чтобы понять сегодняшнюю Россию, и какой он может стать в будущем, нужно понимать, что произошло тогда. Потому что именно из той ярости, насилия, отчаяния и всепоглощающей коррупции и возник Владимир Путин“.

Адам Кертис прокомментировал выход фильма для русскоговорящей аудитории: „Вскоре после выхода оригинальной версии TraumaZone ко мне обратились журналисты, работавшие в этом регионе, со словами, что этот период истории - повод для яростных споров и непонимания как в Росcии, так и других странах, поэтому было бы хорошо показать фильм там. Я очень рад, что Би-би-си решила это сделать, потому что это фильм о жизни миллионов людей в один из самых невероятных моментов 20-го века. И если он поможет жителям 15 стран более глубоко понять эту историю, это здорово, и именно это Би-би-си и должна делать“.