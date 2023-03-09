Организатору матча, где погибли 135 человек, вынесли приговор

Трагедия произошла 1 октября 2022 года после матча между футбольными командами „Арема“ и „Персебая“ (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника и давка, в результате которой погибли 135 человек, еще несколько сотен получили ранения. После трагедии обвинения были предъявлены трем гражданским лицам и трем полицейским.

„Обвиняемый (Абдул Харис — ред.) приговаривается к полутора годам заключения“, — заявил председательствующий судья Абу Ахмад Сидхи Амсайя, чьи слова приводит агентство.

Также виновным был признан представитель службы безопасности, его приговорили к году тюремного заключения.

Агентство отмечает, что обвиняемые могут обжаловать приговор в течение семи дней.

Сообщается, что вынесения вердикта суда ожидают еще три офицера полиции.

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