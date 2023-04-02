Девять звонков: душераздирающие мольбы детей о помощи. „Когда подружка ночью спит, папа целует ее в губы“(2)
Дети звонят на горячую линию помощи после того, как отец ударил их по лицу или их выгнали из дома, после попытки самоубийства матери или после передозировки таблеток. Eesti Ekspress рассказывает о работе консультантов линии помощи детям и о проблемах, с которыми дети к ним обращаются.
Подростки — девочка и мальчик — сидят на крыше высотного здания. Они решили спрыгнуть вместе. Перед роковым прыжком юноша звонит на линию помощи детям Департамента социального страхования 116 111.
На звонок отвечает Лидия Рейма-Тамм, консультант службы помощи детям. Адрес дети не называют.
Рейма-Тамм разговаривает с ними, выслушивает и пытается понять, почему подростки больше не хотят жить. „Они оба хорошо учились в школе, но не видели перспектив в жизни. Мы с ними долго разговаривали. В конце концов они согласились спуститься на лифте. Пообещали вернуться домой. Я передала информацию в Центр спасения. Позже я узнала от полиции, что все обошлось“.
Рейма-Тамм, психолог по образованию, до сих пор не может говорить об этом инциденте. После того звонка голова у нее болела так сильно, как никогда раньше. Только позже она осознала, какая ответственность лежала на ней в тот момент.