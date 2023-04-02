Девять звонков: душераздирающие мольбы детей о помощи. „Когда подружка ночью спит, папа целует ее в губы“

Подростки — девочка и мальчик — сидят на крыше высотного здания. Они решили спрыгнуть вместе. Перед роковым прыжком юноша звонит на линию помощи детям Департамента социального страхования 116 111.

На звонок отвечает Лидия Рейма-Тамм, консультант службы помощи детям. Адрес дети не называют.

Рейма-Тамм разговаривает с ними, выслушивает и пытается понять, почему подростки больше не хотят жить. „Они оба хорошо учились в школе, но не видели перспектив в жизни. Мы с ними долго разговаривали. В конце концов они согласились спуститься на лифте. Пообещали вернуться домой. Я передала информацию в Центр спасения. Позже я узнала от полиции, что все обошлось“.

Рейма-Тамм, психолог по образованию, до сих пор не может говорить об этом инциденте. После того звонка голова у нее болела так сильно, как никогда раньше. Только позже она осознала, какая ответственность лежала на ней в тот момент.

Рейма-Тамм работает консультантом уже три года. Она была школьным учителем и школьным психологом, а также сотрудником отдела образования в тюрьме, но без такого опыта работы она бы никогда не могла себе представить, насколько трудна жизнь детей. Будь то ночь или день — дети звонят всегда.