09.03.2023, 12:00
МНЕНИЕ | Третья Мировая война неизбежно станет ядерной. Кремлю „отступать некуда“
ФОТО: | imago images/blickwinkel
От ежегодного обращения президента России к федеральному собранию, которое раскручивалось федеральными СМИ, как исторически значимое, уже не ждали никаких сенсационных заявлений, но тем не менее главной новостью стала приостановка участия России в договоре СНВ, подписанном в период президентства Медведева. Какова предыстория этого договора, что это значило для мира и Европы и возможен ли новый карибский кризис, разбирался колмунист RusDelfi Борис Ковальский.