Мнение
09.03.2023, 12:00

МНЕНИЕ | Третья Мировая война неизбежно станет ядерной. Кремлю „отступать некуда“

 
Борис Ковальский
режиссер, музыкант, публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: McPHOTO/M. Gann via www.imago-images.de | imago images/blickwinkel

От ежегодного обращения президента России к федеральному собранию, которое раскручивалось федеральными СМИ, как исторически значимое, уже не ждали никаких сенсационных заявлений, но тем не менее главной новостью стала приостановка участия России в договоре СНВ, подписанном в период президентства Медведева. Какова предыстория этого договора, что это значило для мира и Европы и возможен ли новый карибский кризис, разбирался колмунист RusDelfi Борис Ковальский.

Вторая Мировая война окончилась ядерной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки. Фотографии взрыва и его последствий всколыхнули мир, и стало ясно, что обладатель ядерного оружия - это заведомый победитель в следующей войне.

Разработка „оружия возмездия“ велась и в Третьем Рейхе, но отрезанная от мировой экономики Германия не имела ресурсов на подобные опыты - нужно было решать насущные вопросы по снабжению армии, воюющей на четыре фронта. В это же время в США велись ядерные испытания и исследования, получившие название „Манхеттенский проект“, в котором принимали участие учёные немецкого происхождения Эйнштейн и Оппенгеймер. Результаты испытания первых атомных бомб на полигоне в Нью-Мексико превысили все предварительные ожидания. Выделяемое тепло взрыва, обратившее песок в стекло, превосходило тысячи конвенциональных бомб.

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