МНЕНИЕ | Третья Мировая война неизбежно станет ядерной. Кремлю „отступать некуда“

Вторая Мировая война окончилась ядерной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки. Фотографии взрыва и его последствий всколыхнули мир, и стало ясно, что обладатель ядерного оружия - это заведомый победитель в следующей войне.

Разработка „оружия возмездия“ велась и в Третьем Рейхе, но отрезанная от мировой экономики Германия не имела ресурсов на подобные опыты - нужно было решать насущные вопросы по снабжению армии, воюющей на четыре фронта. В это же время в США велись ядерные испытания и исследования, получившие название „Манхеттенский проект“, в котором принимали участие учёные немецкого происхождения Эйнштейн и Оппенгеймер. Результаты испытания первых атомных бомб на полигоне в Нью-Мексико превысили все предварительные ожидания. Выделяемое тепло взрыва, обратившее песок в стекло, превосходило тысячи конвенциональных бомб.