МНЕНИЕ | Будущее Грузии - в Европейском союзе

Люди там выходят на улицу, потому что правящая партия вот-вот признает иноагентами всех неугодных. Это так же очевидно, как то, что в России - диктатура. Огромное число неправительственных организаций и независимых СМИ получают финансирование от западных фондов, живут на гранты - такая форма деятельности как раз гарантирует свободу слова. Грузинские же власти обнаружат в этом шпионаж, агентурную деятельность. Как метко подмечает моя подруга, потенциальный иноагент Марта Ардашелия, государство в принципе может признать иноагентом себя, ведь Грузия получает колоссальную помощь от ЕС и США.

Нет никаких сомнений, что законопроект „Об иностранном влиянии“ позволит начать в Грузии охоту на ведьм, ограничит права и свободы. Но кроме того, на мой взгляд, это целенаправленный разрыв с ЕС. То есть „Грузинская мечта“ сознательно лишает страну европейского будущего. Критика со стороны Запада - не какая-то непредвиденная неприятность. Это ожидаемый, желанный результат. Точно так же власти сажали гендиректора оппозиционного телеканала „Мтавари“, понимая, что ее преследование лишит Грузию статуса кандидата на членство в ЕС. Лишило.

Одновременно „Мечта“ и лично ее лидер Ираклий Кобахидзе бесстыдно продвигают идею о том, что Евромайдан привел Украину к войне с Россией. „Что с майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине“.

Грузинские власти убеждают людей в том, что бороться за Европу не нужно. Что борьба за Европу приведет в Грузию российские танки, принесет войну. Это идея о том, что сидеть нужно тихо и желательно в углу, не высовываться, не взаимодействовать с Западом, и тогда Путин якобы не нападет. Если этот нарратив не инспирирован Кремлем, то кем же?