За рубежом
11.03.2023, 10:15

Живший в палатке для бездомных диджей из Эстонии переехал в центр Петербурга. Теперь он хочет жениться и стать молодым отцом

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Aleksei Nikonorov
Aleksei Nikonorov
ФОТО: Erakogu

Уроженец Эстонии Алексей Никоноров три года прожил в Петербурге в палатке для бездомных. Он получил российское гражданство и сейчас поселился в самом центре Петербурга. Летом собирается ехать в Крым (и в интервью RusDelfi говорит об отношении к оккупации полуострова Россией) и даже строит амбициозные планы - жениться и стать молодым отцом. Но всё не так просто.

Четыре года назад Delfi писал про диджея из Эстонии Алексея Никонорова, который не продлил вовремя серый паспорт и оказался на улице. Три с половиной года он прожил в Петербурге в палатке для бездомных Мальтийской службы помощи.

Портал Delfi неоднократно рассказывал о проблеме Алексея, пытаясь ему помочь. Были привлечены юристы, проведены встречи с чиновниками из Министерства иностранных дел. Также при содействии Delfi Никоноров попал на прием в консульство Эстонии в Санкт-Петербурге.

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