Живший в палатке для бездомных диджей из Эстонии переехал в центр Петербурга. Теперь он хочет жениться и стать молодым отцом

Уроженец Эстонии Алексей Никоноров три года прожил в Петербурге в палатке для бездомных. Он получил российское гражданство и сейчас поселился в самом центре Петербурга. Летом собирается ехать в Крым (и в интервью RusDelfi говорит об отношении к оккупации полуострова Россией) и даже строит амбициозные планы - жениться и стать молодым отцом. Но всё не так просто.