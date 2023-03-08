ВИДЕО | Пьяный футболист сборной Англии снимал штаны в баре и приставал к девушкам

В воскресенье вечером футболист со своими друзьями приехал в бар, где злоупотребил алкоголем. Будучи пьяным, он стал танцевать со своей подругой, целуясь с ней и трогая ее за грудь.

Также на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент Уокер на виду у других посетителей бара снял штаны от спортивного костюма и показал свой пенис. Одна из женщин из компании Уокера завизжала и стала показывать пальцем на игрока, а сам он в этот момент смеялся со своим другом.

Несколько минут спустя Уокер сделал то же самое, находясь рядом с двумя женщинами, после чего подошел пожать им руки. В тот вечер жены Кайла Энни не было рядом с ним.

Полиция может допросить футболиста в рамках дела по обвинению в непристойном поведении. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на 2 года. Сообщает „Sports“.

C 2010 года Уокер находится в отношениях с Энни Килнер. У пары трое сыновей — Роман, Риан и Рейн. В мае 2019 года Килнер и Уокер расстались, но позже снова сошлись. В июне 2020 года пара обручилась. В апреле 2020 года у Уокера и модели Лорин Гудман родился сын Кайро.

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