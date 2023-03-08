Правда ли, что украинская писательница предложила вешать красные звезды на украинцев, которые поддерживают Россию?

В начале февраля 2023 года в Telegram-каналах начала распространяться цитата украинской писательницы Ларисы Ницой о том, что жителям Украины, придерживающимся пророссийских взглядов, следует носить на одежде красную звезду: „Это не сегрегация, а мы не фашистская Германия. Просто люди должны понимать, кто перед ними. Поддерживаешь русских — носи на одежде красную звезду. Если ты идёшь против общества, против своего народа, то ты должен быть обозначен. Приличные заведения не должны пускать таких, будь то парикмахерские, заправки или кинотеатры. Пусть чувствуют себя изгоями“. За несколько дней новостью поделились около 200 Telegram-каналов, в том числе „Соловьёв» (230 000 просмотров на момент публикации разбора), „Мрія» (218 000 просмотров), „Украина.ру» (183 000 просмотров), „Шейх Тамир» (153 000 просмотров) и др. Новость подхватили и СМИ: телеканал НТВ, „Комсомольская правда», „Царьград», News Front и др.

Украинская детская писательница Лариса Ницой не в первый раз попадает в заголовки российских изданий. В августе 2018 года „Комсомольская правда» писала, что писательницу возмутило присутствие в летних лагерях в Украине детей из самопровозглашённых республик Донбасса. В сентябре того же года, согласно „Газете.ru», Ницой потребовала лишить должности министра образования Лилию Гриневич, поскольку та вернула в школы „пропагандистские“ учебники по русскому языку. А в октябре 2022 года „Московский комсомолец» сообщил, что писательница решила переименовать ряд персонажей своих же сказок, чтобы их имена не напоминали русские. Согласно украинским СМИ, Ницой давно известна своей твёрдой позицией по защите украинского языка. Писательница старается бороться с использованием русского языка в Украине даже на бытовом уровне — регулярно сообщает на своей странице в Facebook об инцидентах, связанных с чьим-либо отказом обслужить её на украинском языке.