Правда ли, что украинская писательница предложила вешать красные звезды на украинцев, которые поддерживают Россию?
Пользователей соцсетей возмутило предложение, якобы поступившее от украинской писательницы Ларисы Ницой, обязать украинцев, поддерживающих Россию, носить на одежде красную звезду. Мы проверили, правдива ли эта новость.
В начале февраля 2023 года в Telegram-каналах начала распространяться цитата украинской писательницы Ларисы Ницой о том, что жителям Украины, придерживающимся пророссийских взглядов, следует носить на одежде красную звезду: „Это не сегрегация, а мы не фашистская Германия. Просто люди должны понимать, кто перед ними. Поддерживаешь русских — носи на одежде красную звезду. Если ты идёшь против общества, против своего народа, то ты должен быть обозначен. Приличные заведения не должны пускать таких, будь то парикмахерские, заправки или кинотеатры. Пусть чувствуют себя изгоями“. За несколько дней новостью поделились около 200 Telegram-каналов, в том числе „Соловьёв» (230 000 просмотров на момент публикации разбора), „Мрія» (218 000 просмотров), „Украина.ру» (183 000 просмотров), „Шейх Тамир» (153 000 просмотров) и др. Новость подхватили и СМИ: телеканал НТВ, „Комсомольская правда», „Царьград», News Front и др.
Украинская детская писательница Лариса Ницой не в первый раз попадает в заголовки российских изданий. В августе 2018 года „Комсомольская правда» писала, что писательницу возмутило присутствие в летних лагерях в Украине детей из самопровозглашённых республик Донбасса. В сентябре того же года, согласно „Газете.ru», Ницой потребовала лишить должности министра образования Лилию Гриневич, поскольку та вернула в школы „пропагандистские“ учебники по русскому языку. А в октябре 2022 года „Московский комсомолец» сообщил, что писательница решила переименовать ряд персонажей своих же сказок, чтобы их имена не напоминали русские. Согласно украинским СМИ, Ницой давно известна своей твёрдой позицией по защите украинского языка. Писательница старается бороться с использованием русского языка в Украине даже на бытовом уровне — регулярно сообщает на своей странице в Facebook об инцидентах, связанных с чьим-либо отказом обслужить её на украинском языке.
Предложение Ларисы Ницой „клеймить“ жителей Украины с пророссийскими взглядами вызвало очередную волну недовольства российской аудитории. Пользователи соцсетей провели аналогию с жёлтыми звёздами, которые в период Холокоста обязывали носить евреев на подконтрольных нацистам территориях, чтобы сегрегировать их от остального населения. Согласно приказу коменданта польского города Влоцлавек оберфюрера Крамера от 24 октября 1939 года, „евреям, не носящим жёлтый опознавательный знак в форме треугольника спереди и сзади, грозило суровое наказание“. Тип отличительного знака варьировался от страны к стране, но чаще всего это была жёлтая шестиконечная звезда Давида с надписью „J“ или „Jude“. После предложения Ницой обязать пророссийских жителей тоже носить опознавательный знак — красную звезду — на одежде, СМИ заключили, что „русские на Украине давно уже стали такими „евреями XXI века“».
Тем не менее, ни одна из найденных нами публикаций не уточняла, где и когда писательница Ницой выступила с подобным предложением. Поиск в Google на русском и украинском языках не дал результатов. А спустя несколько дней после появления новости в Telegram-каналах Ницой написала на своей странице в Facebook, что она „такого никогда не говорила“.
Самая ранняя найденная нами публикация появилась 1 февраля в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк», а потом разошлась по более крупным каналам, ни один из которых не сослался на первоисточник. В большинстве своём репосты ссылались на некую Жанну Стагис, именем которой была подписана публикация о Ларисе Ницой на канале „ВолгаLive_Z» (Поволжское бюро „Соловьёв Live“). Однако в данном случае первоисточник публикации имеет ключевое значение, так как канал „а вот мой яндекс кошелёк» — это уже хорошо известный редакции „Проверено“ сатирический проект (разборы других его новостей можно найти в разделе „Почитать по теме“). Авторы канала, согласно описанию профиля, публикуют „пародию, сатиру на политическую действительность, только проверенные фейки“. Причём, судя по некоторым комментариям под постом про Ницой, даже некоторые подписчики канала не осознают, что читают сатиру, а не реальные новости.
Таким образом, выдумку сатирического канала „а вот мой яндекс кошелёк“ уже в который раз приняли за правду. Во многом своим миллионным охватом сатирическая новость обязана телеведущему Владимиру Соловьёву и авторам канала Поволжского бюро „Соловьёв Live“, которые перепечатали увиденную в соцсетях новость без ссылки на первоисточник и минимальной проверки информации на достоверность.
Итог: Сатирические новости