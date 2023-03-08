Лига чемпионов: „Бавария“ не заметила „ПСЖ“, а „Милан“ устоял в Лондоне

„Тоттенхэм“ - „Милан“ 0:0 (0:1 по сумме двух встреч)

Первым тайм был довольно скучным и прошел почти без моментов. Во втором тайме гости оживились и были близки к тому, чтобы забить, но хозяева успешно оборонялись. На 77-й минуте вторую желтую карточку получил центральный защитник „Тоттенхэма“, оставив своих товарищей в меньшинстве. В оставшиеся время команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, сыграв вничью 0:0.

Итальянский „Милан“ вышел в четвертьфинал ЛЧ, благодаря домашней победе со счётом 1:0.

„Бавария“ - „ПСЖ“ 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

Голы: 1:0 – 61 Шупо-Мотинг, 2:0 – 89 Гнабри.

В первом тайме команды начали активно и создали несколько моментом. На 36-й минуте матча травму получил капитан „ПСЖ“ Маркиньос. Через три минуты грубую ошибку допустил вратаря „Баварии“ Яна Зоммера, который принял мяч на линии вратарской площади и начал двигаться с ним вперед, но потерял его под прессингом защитника парижан. Полузащитник „ПСЖ“ Витинья был близок к тому, чтобы открыть счёт, но защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт вынес мяч с линии ворот.

„Бавария“ начала второй тайм активно и на 52-й минуте открыла счёт, но гол после просмотра VAR (офсайда) отменили. На 61-й минуте ошибку допустил полузащитник „ПСЖ“, которой воспользовался Эрик Шупо-Мотинг и вывел хозяев вперед. На 89-й минуте вышедший на замену Серж Гнабри удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счет в матче 2:0.

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