Женщина напала на сожителя с ножом на глазах у детей, но суд счел это самообороной. Как такое возможно?

Одним апрельским утром четыре года назад в квартире Кати* и Мати* произошла ссора. Согласно показаниям Кати, на глазах у их общих детей Мати на нее ругался и унижал ее. Движимая желанием положить конец оскорблениям, Кати схватила кухонный нож и, держа его в руке, стала приближаться к Мати.

Увидев нож, Мати схватил стул и оттолкнул им бросившуюся к нему Кати в угол кухни. На этом инцидент был исчерпан.

Государственная прокуратура позже установила, что в момент нападения действия Кати можно было признать необходимой в данном случае обороной. А действия Мати — защитой.

Однако оскорбления Мати, в результате которых и мужчина, и женщина начали защищать себя физически, были квалифицированы как нападение. И это несмотря на то, что ни один параграф Пенитенциарного кодекса напрямую не запрещает оскорбительное поведение. А вот нападение Кати с ножом, если рассматривать его отдельно, можно квалифицировать по меньшей мере по двум различным параграфам Пенитенциарного кодекса.

До Мати был Кайдо

Чтобы объяснить, почему правовые структуры оправдали нападение Кати на Мати, необходимо знать, что произошло через четыре месяца после этого нападения недалеко от Вяндра в Пярнумаа.