Горностаев в шлемах выбрали талисманами Олимпиады в Италии



Горностаи — один с белым, другой с коричневым мехом — набрали 53% голосов, опередив пару цветов — эдельвейс и подснежник, которые, по задумке авторов, возвращались в город с прогулки в горах.



Голосование было запущено во время музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Всего на конкурс талисманов было подано около 1,6 тыс. заявок.



Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские — с 6 по 15 марта.



Горностай — хищное млекопитающее семейства куньих до 38 см в длину и весом до 260 г, встречается в том числе в Альпах.



В Европе мех горностая считался символом королевской власти и высокого статуса, а также использовался в церемониальных одеждах членов палаты лордов в Великобритании.



При этом Международный союз охраны природы (IUCN) включил горностая в 100 самых опасных инвазивных видов за разрушительное влияние на местные популяции птиц и животных в Новой Зеландии и других странах.

