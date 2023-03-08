Горностаев в шлемах выбрали талисманами Олимпиады в Италии
Два горностая в шлемах победили в народном голосовании по выбору талисманов Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, сообщает Insidethegames.
Оргкомитет Игр еще должен официально объявить свое решение по поводу талисманов, пишет РБК.
Горностаи — один с белым, другой с коричневым мехом — набрали 53% голосов, опередив пару цветов — эдельвейс и подснежник, которые, по задумке авторов, возвращались в город с прогулки в горах.
Голосование было запущено во время музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Всего на конкурс талисманов было подано около 1,6 тыс. заявок.
Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские — с 6 по 15 марта.
Горностай — хищное млекопитающее семейства куньих до 38 см в длину и весом до 260 г, встречается в том числе в Альпах.
В Европе мех горностая считался символом королевской власти и высокого статуса, а также использовался в церемониальных одеждах членов палаты лордов в Великобритании.
При этом Международный союз охраны природы (IUCN) включил горностая в 100 самых опасных инвазивных видов за разрушительное влияние на местные популяции птиц и животных в Новой Зеландии и других странах.
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