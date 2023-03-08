Грузинская журналистка рассказала RusDelfi об акциях протеста: мы не хотим в Россию

„Я была на вчерашней акции протеста. Несмотря на то, что протест был мирный, спецназ применял слезоточивый газ, резиновые пули и водомёт. Спецназ избил лидера оппозиционной партии „Гирчи - Больше свободы“ Зуру Джапаридзе“, - рассказывает журналистка. Сегодня Джапаридзе уже выпустили, но, как отмечает Нина Хубутия, политик нуждается в госпитализации, так как у него травма головы.

Она поясняет, что ученые, художники, спортсмены, врачи и другие общественные деятели Грузии уже неделю выступают с заявлениями о том, что они против этого закона. „Если говорить лаконично о том, что происходит, то мы все хотим в Европу. Курс жителей моей страны и родины совершенно не соответствует курсу нашего правительства“, - объясняет Хубутия причины, по которым жители Грузии вышли на акцию протеста к парламенту, а затем и на улицы Тбилиси.

„Европейский союз и интеграция в нем - это наша цель, мы все этого хотим. И если у нас введут такие законы, а общество не будет протестовать, то никакой евроинтеграции не будет“, - рассуждает журналистка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников акции протеста в Тбилиси заявив, что наложит вето на закон об иноагентах. „К сожалению, я думаю, что правящая партия преодолеет это вето, потому что большинство - 76 депутатов - изначально проголосовали „за“, а против было мало - лишь 13 депутатов. Я не знаю, как правительство будет реагировать сегодня и завтра, но протесты не закончатся - это точно, потому что вчера людей избивали, выгоняли с улиц, но они возвращались. Я сама это видела и сама так делала“, - рассказывает Нина Хубутия.

По ее словам, сейчас в Грузии люди свободно могут критиковать власть. Например, за пост в соцсетях никто не придет и не арестует. „Но если этот закон примут у нас в стране, то это будет. Это будет как в России“, - убеждена журналистка, которая напоминает, что после принятия подобного закона в России многие россияне покинули страну, часть из них уехала в Грузию.