Грузинская журналистка рассказала RusDelfi об акциях протеста: мы не хотим в Россию(10)
Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении закон об „иноагентах“, подобный российскому законодательству. Это спровоцировало спонтанный митинг, который перерос в столкновения с полицией и спецназом. Журналистка из Грузии Нина Хубутия в интервью RusDelfi рассказала, что сегодня вечером в Тбилиси снова запланированы акции протеста.
„Я была на вчерашней акции протеста. Несмотря на то, что протест был мирный, спецназ применял слезоточивый газ, резиновые пули и водомёт. Спецназ избил лидера оппозиционной партии „Гирчи - Больше свободы“ Зуру Джапаридзе“, - рассказывает журналистка. Сегодня Джапаридзе уже выпустили, но, как отмечает Нина Хубутия, политик нуждается в госпитализации, так как у него травма головы.
Она поясняет, что ученые, художники, спортсмены, врачи и другие общественные деятели Грузии уже неделю выступают с заявлениями о том, что они против этого закона. „Если говорить лаконично о том, что происходит, то мы все хотим в Европу. Курс жителей моей страны и родины совершенно не соответствует курсу нашего правительства“, - объясняет Хубутия причины, по которым жители Грузии вышли на акцию протеста к парламенту, а затем и на улицы Тбилиси.
„Европейский союз и интеграция в нем - это наша цель, мы все этого хотим. И если у нас введут такие законы, а общество не будет протестовать, то никакой евроинтеграции не будет“, - рассуждает журналистка.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала участников акции протеста в Тбилиси заявив, что наложит вето на закон об иноагентах. „К сожалению, я думаю, что правящая партия преодолеет это вето, потому что большинство - 76 депутатов - изначально проголосовали „за“, а против было мало - лишь 13 депутатов. Я не знаю, как правительство будет реагировать сегодня и завтра, но протесты не закончатся - это точно, потому что вчера людей избивали, выгоняли с улиц, но они возвращались. Я сама это видела и сама так делала“, - рассказывает Нина Хубутия.
По ее словам, сейчас в Грузии люди свободно могут критиковать власть. Например, за пост в соцсетях никто не придет и не арестует. „Но если этот закон примут у нас в стране, то это будет. Это будет как в России“, - убеждена журналистка, которая напоминает, что после принятия подобного закона в России многие россияне покинули страну, часть из них уехала в Грузию.
Она ссылается на слова украинских журналистов, которые спрашивают, почему в Грузии проживают столько граждан РФ и никто ничего с этим не делает. „Но мы делаем все от себя зависящее, весь народ Грузии. У нас, к сожалению, правительство настроено пророссийски. И мы не знаем, что будет завтра, потому что мы не хотим в Россию. Мне это непонятно: мы живем в стране, 20% которой оккупировано Россией, и твоя власть принимает закон, который точь-в-точь, как в России. В Грузии ситуация такова, что люди думает по-другому, иначе, чем власть. При этом политики всегда заявляют, что все делают именно так, как хочет народ“, - снова подводит Хубутия к причине, по которой в Тбилиси возникли акции протеста.
„И я горжусь, что у нас в Грузии люди так реагируют, потому что они все понимают. Они не пророссийские. И главное, что не боятся. Я всегда восхищалась украинцами, какие они храбрые. Я всегда завидовала им и всегда говорила, что у нас такого нет. Но вчера я сама увидела, что у нас тоже храбрый народ! Я очень надеюсь, что акции протеста будут и завтра, и послезавтра. Если их не будет, то это все зря, что было вчера“, - говорит журналистка.
В заключении она обращает внимание, что дети многих грузинских политиков, которые настроены пророссийски, учатся в Европе и Америке: „Их дети там живут, а для своей страны, для наших жителей, они хотят Россию“.
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