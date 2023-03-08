EKRE оспорила результаты электронного голосования. Мартин Хельме: сервер без обновлений - риск безопасности(25)
Эстонская консервативная народная партия подала в Государственную службу по организации выборов жалобу, которой оспорила результаты электронных выборов в Рийгикогу.
Мартин Хельме отметил в жалобе причины, по которым, по оценке EKRE, могло быть нарушено руководство по использованию программного обеспечения э-выборов, пишет Delfi.
„По инструкции для каждых выборов путем устнановки обновлений и т.п. создается заново сервер (Ubuntu). Если использовать сервер, которому уже 1,5 года, то неизвестно, имели ли к нему доступ лица, которые могли бы оказать на него воздействие. Использовался ли сервер ранее и какова ситуация с обновлениями? Сервер без обновлений - это риск безопасности. Насколько нам известно, аудита он не проходил“, - отметил Хельме.
„При организации выборов используется и компьютер с Windows 10, который был в распоряжении организатора Индрека Леэси. Насколько нам известно, он не проходил аудита. Этим или другим компьютером с Windows 10 делалось декриптирование голосов вечером в день выборов? Хотя голоса хранят на сервере Ubuntu, но их перевод в windows означает и риски безопасности. Почему это не делалось также в машине, использующей Ubuntu?“ - продолжил Хельме.
„Вопрос надежности использованных компьютеров: надежности Ubuntu и Windows 10. Согласно документам, аудитор производит проверку технического и программного обеспечения. Было ли это сделано и было зафиксировано в составляемом аудите?“
Жалоба была составлена вчера в 19.35. По словам Хельме, в это время файл электронного голосования не был обнародован, хотя была произведена его повторная проверка и он был подписан.
„Организаторы не огласили никакой информации об опробовании 16 февраля избирательного приложения. Поэтому нельзя проверить, было ли это то же самое, что было предложено избирателям с 27 февраля по 4 марта. Объявление информации об аутентичности использованного на выборах программного обеспечения не означает, что это работает так же, как это было в присутствии наблюдателей и аудитора при опробовании 16 февраля“, - добавил председатель EKRE.
Напомним, что в Рийгикогу нового созыва EKRE получила 17 мест (из 101).
Рекордное - 41,7% - количество участников электронного голосования на выборах поддержало Партию реформ (37 мест). EKRE получила только 8,8 % от всех электронных голосов, в то время как Центристская партия получила 9,2%.
Среди тех, кто отправился на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор с помощью бумажного бюллетеня, тройка лидеров оказалась более ровной: EKRE набрала 23,7% голосов, Центристская партия - 21,7%, Партия реформ - 20,3%.