МНЕНИЕ | Грузия, как пример для России будущего
Во вторник 7 марта 2023 года в столице Грузии вспыхнули массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах. Документ, как говорят, очень сильно напоминает своего российского собрата и направлен на борьбу с неугодными оппозиционными общественными организациями. Сам документ послужил скорее поводом, а не главной причиной протеста. На него впервые массово вышла грузинская молодёжь, недовольная тем, как руководство страны заваливает процесс европейской интеграции. Грузинский протест должен стать уроком для будущей России, потому, что свобода есть только там, где за нее по-настоящему борются, считает журналист Сергей Ковальченко.
Первоначально законопроект об иноагентах грузинский парламент должен был рассматривать в четверг 9 марта 2023 года. Документы были внесены туда в конце февраля движением „Сила народа“, которое считается еще более антизападным, чем правящая партия „Грузинская мечта“. Это законопроекты „О прозрачности иностранного влияния“ и „О регистрации иностранных агентов“. Предполагается, что если у организации есть 20% иностранного финансирования, то она должна регистрироваться в качестве иноагента, а если не сделает этого, то получит штраф.