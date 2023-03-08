Мнение
08.03.2023, 16:40

МНЕНИЕ | Грузия, как пример для России будущего

 
Иванишвили подталкивает Грузию в объятия Путина
Сергей Ковальченко
журналист
Протесты в Грузии, 7 марта 2023 года
Протесты в Грузии, 7 марта 2023 года
ФОТО: IRAKLI GEDENIDZE | Reuters

Во вторник 7 марта 2023 года в столице Грузии вспыхнули массовые протесты против принятия закона об иностранных агентах. Документ, как говорят, очень сильно напоминает своего российского собрата и направлен на борьбу с неугодными оппозиционными общественными организациями. Сам документ послужил скорее поводом, а не главной причиной протеста. На него впервые массово вышла грузинская молодёжь, недовольная тем, как руководство страны заваливает процесс европейской интеграции. Грузинский протест должен стать уроком для будущей России, потому, что свобода есть только там, где за нее по-настоящему борются, считает журналист Сергей Ковальченко.

Первоначально законопроект об иноагентах грузинский парламент должен был рассматривать в четверг 9 марта 2023 года. Документы были внесены туда в конце февраля движением „Сила народа“, которое считается еще более антизападным, чем правящая партия „Грузинская мечта“. Это законопроекты „О прозрачности иностранного влияния“ и „О регистрации иностранных агентов“. Предполагается, что если у организации есть 20% иностранного финансирования, то она должна регистрироваться в качестве иноагента, а если не сделает этого, то получит штраф.

После того, как стало известно о том, что законопроект об иностранных агентах будет принят в первом чтении в четверг, у здания парламента Грузии начались протесты. Люди заклеивали себе скотчем рты, били в барабаны и своей активностью всячески нервировали депутатов, которые даже подрались в зале заседаний, а потом решили принять этот закон раньше, чем планировалось, и проголосовали за него во вторник 7 марта.

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