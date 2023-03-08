МНЕНИЕ | Грузия, как пример для России будущего

Первоначально законопроект об иноагентах грузинский парламент должен был рассматривать в четверг 9 марта 2023 года. Документы были внесены туда в конце февраля движением „Сила народа“, которое считается еще более антизападным, чем правящая партия „Грузинская мечта“. Это законопроекты „О прозрачности иностранного влияния“ и „О регистрации иностранных агентов“. Предполагается, что если у организации есть 20% иностранного финансирования, то она должна регистрироваться в качестве иноагента, а если не сделает этого, то получит штраф.

После того, как стало известно о том, что законопроект об иностранных агентах будет принят в первом чтении в четверг, у здания парламента Грузии начались протесты. Люди заклеивали себе скотчем рты, били в барабаны и своей активностью всячески нервировали депутатов, которые даже подрались в зале заседаний, а потом решили принять этот закон раньше, чем планировалось, и проголосовали за него во вторник 7 марта.